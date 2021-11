 Europese bedrijven steeds meer bereid om payroll uit te besteden

Nederland toont groei op het gebied van payrolloutsourcing - Payrolloutsourcing zit in heel Europa in de lift. Dat is een van de inzichten van een grootschalig onderzoek onder werkgevers, uitgevoerd door SD Worx. Maar liefst zes op de tien Europese bedrijven hebben momenteel een contract met een outsourcingpartner die hun payroll (gedeeltelijk) uitvoert, of overwegen dit.



Als er gekeken wordt naar Nederland, blijkt dat slechts 22 procent van de Nederlandse bedrijven bereid is om hun payroll volledig zelf te beheren. De snel veranderende bedrijfsomgeving en de complexe wetgeving liggen aan de basis van deze trend.



Toenemend aandeel

Hoewel de bereidheid om HR-taken uit te besteden sinds begin 2020 niet veel veranderd is, wordt payrolloutsourcing steeds aantrekkelijker. Vooral de stijgende cijfers in Italië en Zwitserland vallen op: terwijl slechts zeventien procent van de Italiaanse en zes procent van de Zwitserse ondernemingen in 2020 hun payroll volledig (of gedeeltelijk) zou uitbesteden, steeg het aantal in Italië tot 26 procent en in Zwitserland tot twintig procent in 2021. Ook in ons eigen land, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk nam de interesse in payrolloutsourcing toe in vergelijking met vorig jaar. De kleinste verschillen zijn te zien in Duitsland, met een verandering van een half procent, en Ierland, met een daling van één procent.

Ongeveer 43,5 procent van de Europese bedrijven probeert actief hun payrollprocessen te verbeteren. Payroll is bovendien van nummer acht naar nummer drie gesprongen op de lijst van HR-domeinen die het meest geschikt zijn voor outsourcing. Een verklaring hiervoor kan zijn dat HR-managers dit liever overlaten aan een betrouwbare partner. Enerzijds vanwege de complexiteit van de wetgeving en anderzijds vanwege de bedrijfscontinuïteit. Alleen de automatisering van HR-processen en de naleving van de sociaaljuridische reglementering worden meer uitbesteed dan payroll. Deze twee domeinen zorgen er beiden voor dat het payrollproces soepeler verloopt.

Bedrijven in Nederland, Italië, Scandinavië, Belgiê, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk beschouwen payroll als één van de vijf HR-domeinen waar externe leveranciers het grootste verschil kunnen maken. De enige landen waar payrolloutsourcing niet tot de top vijf behoort, zijn Polen, Ierland, Spanje en Duitsland.



Uitgebreide outsourcingformules in trek

Het onderzoek laat daarnaast zien dat vooral het gemiddeld aantal Europese bedrijven dat hun payroll grotendeels of volledig uitbesteedt (of dit overweegt te doen) aanzienlijk is gestegen. Dit percentage is gestegen van zestien procent in 2020 naar 21 procent in 2021.

Bovendien heeft de uitgebreide outsourcing van payroll aan vertrouwde partners het afgelopen jaar in heel Europa een grote sprong vooruit gemaakt.



Voordelen voor HR-afdeling en medewerkers

Maar waarom groeit de populariteit van payrolloutsourcing nou eigenlijk? "Dit heeft met verschillende aspecten te maken," zegt Patricia Molenaar, Senior VP Mid-Market, Enterprise, International en Public Markets bij SD Worx. "Ten eerste biedt payrolloutsourcing ruimte voor meer strategische projecten. Van talentwerving tot Learning & Development. De meeste HR-teams kunnen veel manieren bedenken om hun tijd na de pandemie beter te investeren dan in de repetitieve, arbeidsintensieve verwerking van payroll. Ten tweede biedt uitbesteding gemoedsrust in drukke tijden. Technologische ontwikkelingen en cloud-based services garanderen veilige en eenvoudig toegankelijke gegevens voor externe medewerkers. Dit terwijl een HR-partner zorgt voor de naleving van nieuwe regels en voorschriften. Tot slot is er ook een menselijke factor: uitbesteding van de meest foutgevoelige payrolltaken is bevorderlijk voor de teamsfeer op een afdeling die al jaren voortdurend onder druk staat."