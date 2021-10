  5 oktober: Werkend Nederland viert de kracht van diversiteit

Bedrijfsleven in actie voor diversiteit en inclusie - Op Diversity Day, dit jaar op dinsdag 5 oktober, viert werkend Nederland onder het motto ‘Jezelf zijn werkt’ de kracht van een verscheidenheid aan mensen op de werkvloer. Zo’n 300 bedrijven organiseren die dag activiteiten om de positieve effecten van een divers personeelsbestand te laten zien.



"Iedereen is anders en heeft eigen talenten. Ik hoop dat het over tien jaar niet meer uitmaakt wat je achtergrond is, of je man of vrouw bent en of je wel of niet gehandicapt bent. Maar dat je op basis van je talent kunt doen wat bij je past en kunt worden wie je wilt zijn," aldus Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER

Diversity Day wordt afgetrapt met een livestream voor deelnemende organisaties. SER-voorzitter Mariëtte Hamer, opent de bijeenkomst en Wouter Koolmees, demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, motiveert de deelnemers tijdens een videoboodschap. Ook worden de winnaars van de Award Diversiteit in Bedrijf 2021 bekendgemaakt.



Award Diversiteit in Bedrijf

Jaarlijks wordt de Award Diversiteit in Bedrijf uitgereikt aan twee bedrijven die zijn aangesloten bij het Charter Diversiteit en een vernieuwende, effectieve en overdraagbare best practice hebben om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen. Dit jaar komen Dura Vermeer Groep, NS en PwC in aanmerking voor de award in de categorie ‘grote bedrijven’. De genomineerden in de categorie ‘mkb’ zijn: AT5, MKB Rotterdam Rijnmond en NVTZ.



Bedrijfsleven in actie voor diversiteit en inclusie

De aftrapbijeenkomst op Diversity Day is gericht op de medewerkers van de ruim 300 bedrijven die meedoen aan Diversity Day. Na de bijeenkomst nemen zij deel aan de activiteiten van hun eigen bedrijf/organisatie. Zo lanceert het Rode Kruis een escape game voor beroepskrachten en vrijwilligers. Randstad Groep Nederland publiceert een podcastserie ‘Je beste zelf’ waarin ze met medewerkers in gesprek gaan over wat nodig is om te floreren op het werk. En ABN AMRO organiseert een Diversity Week met 50 inspirerende sessies die in lijn staan met de diversiteitsstrategie van de bank. Kijk voor meer voorbeelden op de website van Diversity Day.