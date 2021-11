 Werknemers tegen monitoringstools tijdens thuiswerken

Meerderheid werknemers niet comfortabel met monitoringstools, ongeacht doel - De meeste werknemers in Nederland zijn geen voorstander van monitoringstechnologie om thuiswerkend personeel in de gaten te houden. Door het vele thuiswerken vanwege de coronapandemie, is dit een belangrijk onderwerp in het bedrijfsleven. Dat blijkt uit de nieuwe Unisys Security Index, wereldwijd het langstlopende veiligheidsonderzoek onder 11.000 consumenten, waaronder 1.000 uit Nederland.



De bevindingen laten zien dat er behoefte is aan nieuwe, resultaatgerichte manieren van prestatiemanagement. Ook zijn open gesprekken nodig over privacy, vertrouwen, toestemming en acceptabele doeleinden voor monitoring, aldus Unisys-experts.



Tegen monitoring tijdens thuiswerken

Aan werknemers is gevraagd bij welke monitoringsmogelijkheden zij zich comfortabel zouden voelen tijdens het thuiswerken. Hieruit komt naar voren dat de meeste werknemers afkeurend tegenover de verschillende monitoringsmogelijkheden staan. Het maakt hierbij geen verschil of het voor productiviteits-, beveiligings- of ondersteuningsdoeleinden is. Zo blijkt uit het onderzoek dat:

Zeven van de tien (70 procent) werknemers vinden het onprettig wanneer hun werkgever de inlog- en uitlogtijden controleert;

Vier op de vijf (80 procent) werknemers zijn niet gerust op het monitoren van responstijden van softwaretoepassingen om zo snel IT-problemen te kunnen identificeren die mogelijk impact hebben op hun werk;

Bijna negen op de tien (88 procent) werknemers voelen zich niet comfortabel bij het gebruik van computercamera’s met gezichtsherkenning om zo te verifiëren dat zij daadwerkelijk achter hun computer zitten;

92 procent van de werknemers voelt zich er niet comfortabel bij wanneer de werkgever de microfoon van zijn of haar computer controleert. Jeroen Zonnenberg, Team Lead Security Consulting bij Unisys: "Privacy is een topprioriteit. Uit het onderzoek blijkt dat werknemers gemengde gevoelens hebben over het gebruik van monitorings- en trackingtools door werkgevers. Nu hybride werkplekken steeds vaker de standaard zijn, moet je als werkgever eerst het vertrouwen van je personeel winnen en toestemming krijgen om monitoringstechnologieën te introduceren. Pas dan kun je aan de slag met het verbeteren van prestatiemanagement en security. Het is belangrijk om hier als organisatie transparant en consequent over te communiceren naar je werknemers, om te voorkomen dat er wantrouwen ontstaat. Tegelijkertijd is het cruciaal om werknemers goed te informeren over hoe zij bedrijfssystemen op een juiste en veilige manier gebruiken, zodat ze zich hiervoor verantwoordelijk voelen. Dit heeft een groot effect op het verkleinen van risico’s voor organisaties."