 Nederland tijdens coronacrisis massaal aan de thuisstudie

Kappersopleiding, taal- en gebarentaalcursussen extra populair - Uit onderzoek van NHA blijkt dat Nederlanders de coronacrisis massaal aangrijpen om te starten met een thuisstudie. NHA meldt over maart en april 40 procent meer inschrijvingen dan dezelfde periode vorig jaar.



"De coronapandemie maakt deze periode voor veel mensen blijkbaar een uitgelezen kans om met een thuisstudie te starten," aldus Algemeen Directeur Rob Frencken. "Vooral taalcursussen zijn extra populair. We zien onder inschrijvingen voor populaire taalcursussen als Engels, Spaans, Duits en Frans zelfs uitschieters tot 200 procent. Uit onderzoek onder onze nieuwe cursisten blijkt dat een cursus al langer op de wensenlijst stond, maar cursisten eerst geen tijd voor een studie namen. Nu mensen veel thuis zitten hebben ze veel tijd over. Die tijd willen ze nuttig besteden. Dat komt overeen met onderzoek dat we in 2019 lieten uitvoeren door onderzoeksbureau Markteffect. Daaruit bleek dat potentiële cursisten vooral een studie kiezen voor zelfontwikkeling, maar dat die stap vaak niet wordt gezet door uitstelgedrag."



Een nieuwe hobby of vaardigheid

Naast taalcursussen ziet NHA ook opvallende groei onder andere opleidingen. De inschrijvingen voor de cursussen thuiskapper en nagelstyling zijn allebei verdrievoudigd in maart en april vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Ook de fotografiecursus is drie keer populairder. De cursussen Nederlandse gebarentaal, veel psychologieopleidingen en filosofie & levensbeschouwing verdubbelden in aantal inschrijvingen. Daarnaast zijn de muziekcursussen nu erg populair: de cursus gitaar spelen ontving bijna twee keer meer inschrijvingen dan gebruikelijk in deze periode.



Meer huiswerk ingestuurd

De populariteit van thuisstudie is niet alleen af te leiden aan het aantal nieuwe inschrijvingen. Ook het gedrag van huidige cursisten verandert. Er wordt de afgelopen weken meer huiswerk ingestuurd dan gewoonlijk en veel cursisten die hun studie op een laag pitje hadden staan, pakken de draad weer op.