 Twintig procent leidinggevenden weet niet wat te doen bij ziekteverzuim

Van voorkomen naar verkorten: wat als het wél mis gaat - Werkgevers vinden de vitaliteit van hun werknemers bijna allemaal (89 procent) een belangrijk thema. Toch kent vier op de tien leidinggevenden de wet- en regelgeving over ziekteverzuim niet of nauwelijks. Ook besteden zij de nazorgzaken wanneer iemand ziek of arbeidsongeschikt is liever uit aan specialisten.



Dat en meer blijkt uit (vervolg)onderzoek van Nationale-Nederlanden, uitgevoerd door Kantar, onder ruim duizend leidinggevenden.

Om Nederlandse werkgevers te helpen verzuim te verkorten en voorkomen, lanceert Nationale-Nederlanden vandaag het ‘Hoe gaat het als?’ platform. Een platform met tips van experts en persoonlijke verhalen.

"Een goed gesprek tussen manager en teamlid is soms al genoeg om de werknemer weer met plezier aan het werk te krijgen. Bij een werknemer die langer verzuimt is vaak meer nodig. Echter weten veel leidinggevenden niet wat de mogelijkheden zijn om verzuim te verkorten of voorkomen," aldus Igno Schings, directeur collectieve inkomensverzekeringen.



Van voorkomen naar verkorten: wat als het wél mis gaat

Drie maanden geleden is Nationale-Nederlanden gestart met aandacht vragen voor de vraag ‘Hoe gaat het?’ Onderzoek liet zien dat deze vraag op de juiste manier stellen een goed gesprek op gang brengt en zo verzuim kan voorkomen. Tips voor een goed gesprek vind je op nn.nl/hoegaathet. Uit verdiepend onderzoek blijkt verder dat twintig procent van de ondervraagde leidinggevenden niet weet wat te doen wanneer een werknemer langer dan twee weken ziek is. In de horeca ligt dit percentage van onwetendheid het hoogst (34 procent). De gezondheidszorg komt met slechts elf procent van de managers dat niet adequaat weet te handelen, als beste uit de bus. "De eerste klap opvangen begint bij luisteren en wekelijks de tijd nemen voor je zieke collega. Daarvoor hoef je de wet- en regelgeving niet tot in detail te kennen, maar je laten bijstaan door specialisten als je werknemer langer verzuimt," aldus Schings.



Preventie zelf doen, maar uitval uitbesteden

Ondanks de kennisachterstand, toont het onderzoek dat bijna driekwart van de managers (74 procent) geen behoefte heeft aan (externe) hulp om uitval te voorkomen. Tot het moment dat een werknemer daadwerkelijk uitvalt. Dan besteedt een groot deel van de leidinggevenden de zaken wel graag uit aan een specialist. Opvallend is dat 30 procent van de onderzochte MKB-bedrijven niet is verzekerd voor het verzuim van de werknemers of geen (wettelijk verplichte) arbodienstverlening afneemt.



Verzekeraar essentiële kennispartner bij vitaliteit én ziekteverzuim

Ondanks het gebrek aan kennis over de risico’s wanneer het niet goed gaat, vinden werkgevers de vitaliteit van hun werknemers wel bijna allemaal (89 procent) een belangrijk thema. Een ruime meerderheid van de werkgevers (63 procent) geeft aan meer aandacht aan vitaliteit van werknemers te willen besteden. "Leidinggevenden willen ondersteuning als het gaat om vitale en veerkrachtige werknemers. Wij helpen werkgevers aan inzichten in de risico’s binnen hun bedrijf," aldus Schings.