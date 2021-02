 Drie strategische stappen om uw bedrijf nu te laten groeien

Regelmatige verandering is een zekerheid - De noodzaak voor organisaties om te digitaliseren om veerkrachtiger en flexibeler te worden is duidelijk. "Bedrijven kunnen en mogen nooit meer zo onvoorbereid zijn," vindt

Jillian Moore, Global Practice Lead bij Avanade Advisory. Iedereen kan verwachten dat we regelmatig te maken zullen krijgen met disrupties, of dit nu maatschappelijk, industrieel of technologisch is.



Regelmatige verandering is een zekerheid dus u kunt er maar beter zo goed mogelijk op zijn voorbereid en toegerust zijn om hierin mee te kunnen.

De continue uitdaging voor organisaties is om gefocust te blijven op de belangrijkste doelen van het bedrijf, terwijl ze tegelijkertijd met nieuwe producten en diensten moeten komen om aan de veranderende behoeften van klanten en medewerkers te voldoen. Moore geeft aan dat er drie acties zijn die organisaties in ieder geval de komende tijd moeten ondernemen als ze willen groeien.



1. Beperk sterk uiteenlopende digitale initiatieven

"We hebben gezien dat organisaties door de COVID-19-pandemie hun initiatieven op het gebied van digitale transformatie drastisch versnelden. Om te herstellen en een toekomstbestendig digitaal bedrijf te worden, zullen de meeste bedrijven drie fases doorlopen: Reageren, Reset en Renew. Helaas zijn veel organisaties in silo's blijven werken. Dit heeft geresulteerd in uiteenlopende en ongecoördineerde projecten voor digitale transformatie die uiteindelijk een verspilling van het budget bleken en het bedrijf nog verder verdeelden. Om te overleven, moeten organisaties snel inzicht krijgen in de verschillende investeringen die ze tot nu toe hebben gedaan en voor een meer gedisciplineerde en eenduidige benadering van digitale transformatie kiezen,'" stet Moore.

Inzichten van het Center for Information Systems Research van MIT Sloan (MIT CISR) laten zien dat toppresteerders zich niet onderscheiden door de hoeveelheid geld die ze in innovatie investeren. Wel lopen ze voorop doordat hun uitgaven evenwichtig zijn verdeeld tussen zowel het optimaliseren van de klantervaring als het maximaliseren van de operationele efficiëntie. Om de verschillende digitale initiatieven in de organisatie beter te coördineren, geeft het onderzoek van MIT CISR een aantal nuttige handvaten voor het in evenwicht brengen van investeringen om specifieke bedrijfsresultaten te bereiken. "Even belangrijk is dat er moed nodig is om tussentijds projecten die niet wezenlijk bijdragen aan bedrijfsresultaten te stoppe,n," benadrukt Moore. "Deze actie moet prioriteit krijgen om verdere verspilling te voorkomen en de organisatie te ondersteunen bij de verschuiving van overleving naar groei. Het combineren van kortere projectfasen met frequentere 'go / no go' momenten en flexibele inkoopmechanismen is de sleutel tot effectief risicobeheer."



2. Heroverweeg hoe uw bedrijf moet groeien

De meeste bedrijven weten dat het enkele jaren zal duren om hun bedrijfsmodel te vernieuwen en terug te keren naar duurzame groei. Om veerkrachtig te blijven terwijl de situatie voortdurend verandert, hebben organisaties alternatieve bedrijfsmodellen nodig. Het is tijd om te diversifiëren van lineaire B2C- en B2B-go-to-market-benaderingen die momenteel de boventoon voeren en naar nieuwe inkomstenstromen in meerdere ecosystemen te gaan, waaronder zelfs die van concurrenten. MIT CISR identificeert vier manieren waarop bedrijven mogelijk geld kunnen verdienen in toekomstige digitale ecosystemen, namelijk:

Een leverancier die opereert in de waardeketen van een ander, krachtiger bedrijf; Een omnichannelbedrijf dat een geïntegreerde waardeketen beheert met fysieke en digitale kanalen; Een ecosysteem-driver die een open platform biedt met interfaces waarmee partners in het platform kunnen integreren en de waardecreatie kunnen vergroten; Een modulaire producent die de beste plug-and-play-producten of -diensten levert die waarde kunnen toevoegen aan een willekeurig aantal ecosystemen.

MIT CISR pleit er ook voor dat organisaties transformeren van inside-out, productgerichte bedrijfsmodellen naar een 'life events’ focus waarmee wordt gekeken naar hoe op verschillende gebieden aan de behoeften van klanten kan worden voldaan. Zo zou een aanbieder van verzekeringen die momenteel per individuele productlijn verkoopt, in plaats daarvan alle producten en diensten die een klant wil kopen kunnen samenbrengen. Daarmee kan deze een huis verzekeren vanuit zijn eigen portefeuille, evenals de portefeuilles van partners en mogelijk concurrenten.

Om ecosysteemklaar te worden, moeten organisaties opnieuw nadenken over hoe ze zaken doen. Moore: "Organisaties hebben er jarenlang over gesproken, maar echte transformatie werd over het algemeen beperkt door interne silo's en conservatieve stakeholders. De huidige wereldwijde disruptie biedt een unieke kans deze barrières te doorbreken en een ‘outside-in’ digitaal bedrijf te worden." Om te veranderen in een veerkrachtig en flexibel digitaal bedrijf, moet u rigoureus decision making, schaalbaarheid van kernsystemen, de modulariteit en datacentriciteit van de producten en diensten die u levert, en klantervaringen resetten.



3. Reset naar een organisatie die klaar is voor constante verandering

Moore geeft aan dat de overgang naar een outside-in digitale onderneming niet kan worden uitgesteld: "Het moet een echte reset zijn. Organisaties die er niet in slagen om binnen drie jaar te transformeren naar een digitaal bedrijf, zullen onvermijdelijk tot zinken worden gebracht door disruptie of een gebrek aan inkomstenstromen, of beide. Het wordt tijd dat organisaties serieus worden om modulair en wendbaarder te worden, zodat ze in de toekomst geld kunnen verdienen in verschillende ecosystemen."

Om klaar te zijn voor voortdurende verandering, is een evolutionaire architectuur vereist. Gartner adviseert een organisatiebrede focus op: [m]odulariteit, efficiëntie, continue verbetering en adaptieve innovatie. Een flexibele architectuur vergemakkelijkt ook de coördinatie tussen ecosystemen. Cloud-gebaseerde open platformen, gedemocratiseerde data en een API-first-benadering zullen de belangrijkste pijlers zijn van een evolutionaire architectuur, maar dit gaat niet alleen over software en systemen. De reset moet mensgericht zijn.

In de afgelopen jaren zijn organisaties meer gaan focussen op de behoeften van klanten en medewerkers - en een gevolg van de pandemie is dat zorg en veiligheid nu een hogere prioriteit hebben. Veel van deze vooruitgang is echter geboekt door het aanpassen van traditionele bedrijfsmodellen. Echt mensgerichte, op ervaringen gebaseerde bedrijfsmodellen zijn nog steeds zeldzaam. "Dat zal moeten veranderen als organisaties in de toekomst klanten, partners en talent willen aantrekken uit verschillende ecosystemen. Samenwerking en standaardisatie tussen partners zullen ook van fundamenteel belang zijn voor mensgerichte, door ervaringen geleide ecosystemen. De spil van de verschuiving moet een gedeelde cultuur van transparantie, ethiek en integriteit zijn," aldus Moore.