 De cruciale rol van de SAM-professional

De SAM-professional richt zich op robuust Software Asset Management (SAM - Wat de helpdeskmedewerkers of netwerkbeheerders doen binnen een organisatie is voor nagenoeg iedereen duidelijk. Dat ligt anders bij de SAM-professional. En dat terwijl hij of zij juist een cruciale rol heeft binnen een organisatie. Voldoende aanleiding voor Crayon om deze IT-professional op wereldwijde IT Professional Day in de schijnwerpers te zetten. 



De SAM-professional richt zich op robuust Software Asset Management (SAM). Bij SAM is altijd sprake van twee partijen: de leverancier en de gebruiker. De basis van een duurzaam beleid op dit gebied is dan ook dat beide partijen inzien dat het in het gezamenlijk belang is om dit beleid in goede samenwerking uit te voeren. De gebruiker profiteert door zijn softwarelicenties optimaal te benutten en geen onnodige kosten te maken. En de leverancier profiteert door de klant waardevol te ondersteunen. Dit levert niet alleen winst op voor de klant zelf, maar draagt ook bij aan betere klantrelaties op de lange termijn. Een SAM-professional heeft oog voor beide partijen.



Optimalisatie

De enorme versnelling van de digitalisering met een groeiende dominantie van cloud computing heeft de rol van SAM ingrijpend veranderd. Deze discipline speelt nu een cruciale rol in het waarborgen dat technologieën en infrastructuur van organisaties voldoende flexibel zijn om hun huidige activiteiten te optimaliseren - en schaalbaar genoeg om toekomstige groei te realiseren.



Kostenbesparing

Effectief beheer van alle software-assets gaat er niet alleen om dat de softwaremiddelen die een organisatie aanschaft effectief worden gebruikt, maar ook dat kosten niet fors stijgen en dat de belangrijkste klantgegevens op de juiste manier worden opgeslagen. Daarnaast moet SAM bijdragen aan daadwerkelijke kostenbesparingen.



Cloud en complexiteit

De actuele mix van on site en cloud maakt dit alles moeilijker. Software- en technologieplatforms ontwikkelen zich razendsnel. Verschillende managers in verschillende afdelingen of locaties kunnen betrokken zijn bij de aanschaf en het gebruik van bestaande en opkomende diensten. AI, Machine Learning en IoT worden overal geïntegreerd. Bij de overstap naar de cloud zijn er daarnaast tal van aspecten waarmee rekening moet worden gehouden voor een kostenefficiënte migratie, solide governance, voortdurende kostenoptimalisatie en voorspelbaarheid van het budget.

De SAM-professional mag minder zichtbaar zijn dan een helpdeskspecialist of netwerkbeheerder, hij of zij is onmisbaar als het gaat om optimaal en efficiënt gebruik van software. De SAM-professional speelt in op al deze aspecten een prominente rol en draagt zo bij aan de digitale transformatie die elke organisatie op dit moment doormaakt.