 AFAS Software en Viisi Hypotheken beste Europese werkgevers

Europese Best Workplaces 2021: Nederlandse bedrijven zetten internationaal de toon - Voor het eerst sinds 2010 staan twee Nederlandse organisaties op nummer één bij de Europese Best Workplaces: AFAS Software en Viisi Hypotheken. In totaal deden dit jaar 3.000 organisaties mee uit 21 verschillende landen. AFAS Software is Best Workplace in de categorie middelgrote bedrijven. Viisi Hypotheken is nummer één in de categorie kleine bedrijven.



AFAS Software en Viisi Hypotheken wonnen dit jaar al Best Workplaces Nederland. In de Europese lijst steeg Viisi van plaats dertien in 2019, via een vierde plaats in 2020, naar plaats één in 2021; AFAS is nieuw in de Europese lijst. "Leiderschap is de reden dat Nederlandse bedrijven de boventoon voeren. AFAS en Viisi hebben zich een cultuur van vrijheid, vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid eigen gemaakt," zegt René Brouwers, CEO van Great Place to Work Nederland.



Nederlandse bedrijven

Dit jaar worden de Europese Best Workplaces voor de negentiende keer georganiseerd. Van de 21 deelnemende Europese landen is Nederland dit jaar met dertien organisaties sterk vertegenwoordigd. Het aandeel Nederlandse bedrijven bedraagt dit jaar zes procent. De dertien bedrijven, waaronder Incentro, TalentCare, DC Klinieken, Werkmandejong en AbbVie Nederland, vonden allemaal hun plek in de ranglijsten van de Europese Best Workplaces 2021. "Allemaal bedrijven die een unieke en vrije bedrijfscultuur creëren en de gekozen cultuurverandering het afgelopen jaar hebben doorgezet, ondanks de fysieke beperkingen door de coronacrisis," zegt Brouwers. "Het is te prijzen dat de deelnemers ondanks die beperkingen de ingezette weg richting goed werkgeverschap niet hebben wegbezuinigd."



ICT-sector

De ICT-branche is met 32 procent veruit de best vertegenwoordigde sector, gevolgd door de zakelijke dienstverlening (veertien procent) en financiële instellingen (dertien procent). In 2020 waren de ICT-sector met 38 procent, de zakelijke dienstverlening met negentien procent en financiële instellingen met tien procent het best vertegenwoordigd. Het Duitse DHL Express, vorig jaar tiende, is verkozen tot Best Workplace in de categorie multinationals. De Turkse financiële dienstverlener Kuveyt Türk is nieuw op de lijst en won in de categorie grote bedrijven.