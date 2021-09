Nieuw platform wil drempels wegnemen voor vrijwilligerswerk in de baas z'n tijd

Nieuw digitaal platform voor bedrijven om een miljoen uur vrijwilligerswerk te realiseren - Een nieuw online platform wil vrijwilligerswerk toegankelijker maken en streeft ernaar om de komende drie jaar zo’n 1.000.000 uur vrijwilligerswerk te realiseren. Medewerkers krijgen met dit platform toegang tot vrijwilligerswerk dat past bij hun vaardigheden en de sociale missie van hun werkgever. Het platform komt tot stand door een samenwerking van startup GoodUp en NL Cares.



Samen willen ze het voor bedrijven makkelijker maken om maatschappelijke impact te maken.

Het platform stelt bedrijven in staat om een eigen pagina te maken met meer dan 1000 vrijwilligersactiviteiten voor hun medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk als taalcoach, voedsel helpen sorteren bij de voedselbank of het bieden van huiswerkbegeleiding.

Grote organisaties zoals Mars, Deloitte en Unilever activeren hun medewerkers op maatschappelijke programma's via de software van GoodUp. Medewerkers van Bol.com, Bijenkorf en Alliander doen vrijwilligerswerk via NL Cares. Door schaalbare software en maatwerk vrijwilligersprogramma's te combineren, wordt het nu voor alle Nederlandse bedrijven makkelijk om maatschappelijke impact te maken.



Corona zorgt voor meer behoefte aan betekenisvol werk

NL Cares is de grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland. Managing Director van de organisatie, Alle Wijnand Roodbergen, signaleert sinds de uitbraak van het coronavirus een trend: "Veel mensen zijn zich bewuster geworden van maatschappelijke problemen en vinden deze urgenter dan daarvoor. Er kwamen veel problemen bloot te liggen door corona, maar mensen hadden ook meer tijd om te reflecteren op bijvoorbeeld klimaatuitdagingen en diversiteit."

Roodbergen: "Dat bewustzijn nemen werknemers mee naar kantoor. Daardoor willen steeds meer mensen een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij, ook van negen tot vijf. Samen met GoodUp lanceren we daarom een platform waarop het gemakkelijker wordt om werknemers vrijwilligerswerk te laten doen, waarbij ze hun professionele vaardigheden maatschappelijke waarde geven."



Bedrijven willen maatschappelijke impact maken

Niet alleen werknemers, maar ook steeds meer bedrijven willen een grotere rol spelen op maatschappelijk vlak. Wouter Bakker, CEO van GoodUp: "De afgelopen jaren vragen medewerkers en klanten vaker van bedrijven om een positieve impact te maken. Ook staan er activistische aandeelhouders en impact-investeerders op, die harde eisen stellen op het gebied van duurzame bedrijfsvoering. Bedrijven kunnen en willen er niet meer omheen en moeten zich inzetten voor een betere toekomst."

Volgens Bakker worstelen bedrijven toch nog vaak met het realiseren van maatschappelijke impact. "Hoewel bedrijven niet meer om maatschappelijke betrokkenheid heen kunnen, is het voor veel managers een nieuw thema of worstelen ze met de praktische invulling ervan. Door het heel makkelijk te maken om werknemers vrijwilligerswerk te laten doen, wordt maatschappelijke impact maken een kwestie van sign up en show up."