 Nederlander verwacht weer vaker de weg op te gaan voor werk

Meer aanrijdingen verwacht door terugkerende verkeersdrukte - 40 procent van de Nederlanders verwacht na de zomer weer vaker de weg op te gaan voor hun werk, zo blijkt uit onderzoek van Interpolis (uitgevoerd door Motivaction) onder ruim 2.000 Nederlanders. De verzekeraar ziet uit eigen data de verkeersintensiteit en het aantal verkeersongevallen toenemen en vreest dat na de zomer het aantal ongelukken verder gaat oplopen.



Chantal Vergouw, directievoorzitter van Interpolis, roept op tot alertheid de komende maanden als je de weg opgaat.



39 procent van de Nederlanders verwacht na de zomer weer in de file aan te sluiten

Nederlanders verwachten een ‘terug naar normaal’ voor wat betreft het reizen naar – en werken op kantoor. Ook voor privéaangelegenheden verwacht 40 procent van de Nederlanders weer vaker de weg op te gaan. 39 procent van de Nederlanders verwacht na de zomer zelfs weer gewoon in de file aan te sluiten. Slechts dertien procent van de Nederlanders verwacht na de zomer op andere tijden naar werk te vertrekken. Een groot deel van werkend Nederland (42 procent) verwacht terug naar normaal te gaan voor wat betreft woon-werkverkeer. Daar hebben ze overigens geen moeite mee. 82 procent van de mensen die teruggaan naar hun oude woon-werkroutine vindt dat erg prettig.



Online vergaderen in de auto zorgt voor nieuwe bron van afleiding

Interpolis, onderdeel van de coöperatieve verzekeraar Achmea, voert de laatste jaren stevig campagne tegen afleiding in het verkeer. Ze zien verkeersintensiteit én het aantal ongelukken toenemen. De verzekeraar maakt zich druk over het feit dat zeven procent Nederlanders verwacht dat tijdens het rijden ze kunnen deelnemen aan online vergaderingen. Vergouw: "Dat is natuurlijk uit den boze. Het is onmogelijk om goed op te letten in het verkeer en tegelijkertijd via je telefoon deel te nemen aan een videovergadering. Zeker als je wat ‘roestig’ bent in het rijden. We weten dat afleiding in 68 procent van het aantal ongelukken een rol speelt. Video-vergaderen tijdens het rijden is onverantwoord. Doe het je medeweggebruikers maar jezelf vooral niet aan."



26 procent van de jongeren beoordeelt zichzelf als minder verkeersvaardig

32 procent van de Nederlanders vindt dat het verkeer gevaarlijker is geworden vergeleken met periode voor de pandemie. Bijna tien procent vindt zichzelf minder handig geworden in het verkeer. Bij jongeren ligt dat percentage hoger (26 procent). Zorgelijk is dat acht procent van de Nederlanders sneller is gaan rijden tijdens de coronapandemie. Vooral jongeren zeggen harder te zijn gaan rijden. In die leeftijdscategorie is maar liefst 33 procent harder gaan rijden. Vergouw: "We weten dat de jongste bestuurders zes keer zoveel kans hebben op een ongeluk dan andere weggebruikers. Dat zij juist sneller zijn gaan rijden is zorgelijk. Enige mate van zelfoverschatting zien we nogal eens bij deze bestuurders dus jongeren; let alsjeblieft op de snelheid en op andere weggebruikers als de verkeersintensiteit de komende maanden gaat toenemen."

Opvallend is dat juist jongeren zeggen zich gestrest te voelen in het verkeer. 42 procent van hen hebben last van een opgejaagd gevoel en 35 procent van jongeren ervaart stress als ze achter het stuur stappen.