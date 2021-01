 Langdurig verzuim loopt op door uitstel reguliere zorg

Voortslepende coronacrisis eist zijn tol - Het aantal medewerkers dat langdurig ziek is, loopt als gevolg van uitgestelde zorg verder op. Zieke medewerkers moeten door de coronacrisis en de druk op de zorg langer wachten op behandeling en re-integratie. Dat blijkt uit cijfers van verzuimverzekeraar Sazas.



In het vierde kwartaal van 2019 behandelde Sazas nog 328 dossiers van medewerkers met een verzuim langer dan 250 dagen. In het vierde kwartaal van 2020 ging dit om 392 dossiers, een stijging van ruim negentien procent.

"De hersteltijd loopt op doordat de reguliere zorg tijdens de eerste golf in maart fors is afgeschaald en in het laatste kwartaal van 2020 opnieuw tijdens de tweede golf. Dat is niet voor niets, want die capaciteit is en was hard nodig om coronapatiënten de juiste zorg te kunnen bieden. Maar voor veel andere mensen die niet-acute zorg nodig hebben, betekent dit dat hun behandeling wordt uitgesteld, medische consulten soms enkel nog telefonisch worden gedaan en het aanzienlijk langer duurt voordat zij weer aan de slag kunnen,’’ zegt Hans van Bussel, algemeen directeur van Sazas.



Ziekteverzuim eerste coronagolf

Het coronavirus zorgde in maart voor veel zieke medewerkers. Het ziekteverzuim liep deze maand landelijk op tot 5,2 procent (in 2019 was dit 4,35 procent). Op de eerste dag nadat de scholen, kinderdagverblijven en horecabedrijven moesten sluiten (maandag 16 maart) werd maar liefst 80 procent meer verzuimd dan onder normale omstandigheden. Het ziekteverzuim over de eerste drie kwartalen van 2020 lag met 4,7 procent op zijn hoogste punt sinds 2003.



Psychische klachten op lange termijn nog onbekend

Jaarlijks neemt het aantal medewerkers dat (langdurig) ziek wordt als gevolg van psychische klachten verder toe. Het is nog onduidelijk wat de langetermijneffecten zijn van de coronacrisis op het psychisch verzuim. De verdere verlenging van de lockdown is weinig hoopgevend. "Deze crisis, die nu al meer dan 10 maanden duurt, zorgt voor veel spanningen, onzekerheid en stress. Overleeft mijn bedrijf de coronacrisis? Verlies ik mijn baan? Loop ik risico om ziek te worden en hoe zit het met mijn familie? Daarnaast moeten medewerkers en werkgevers op zoek naar een nieuwe werk-privébalans, omdat ze vaak thuiswerken en soms ook nog hun kinderen aan de keukentafel moeten helpen met onderwijs," aldus Van Bussel.

De druk voor medewerkers die niet (kunnen) thuiswerken loopt volgens Van Bussel ook op. "Zij staan voor allerlei dilemma’s. Moet ik me snel laten testen voordat ik ga werken? Zal er iemand besmet zijn op het werk? De onderlinge sociale controle en angst is groot. Sommige werkgevers verstrekken hun medewerkers preventief sneltesten."



Uitval voorkomen

Het feit dat medewerkers (langdurig) uitvallen, is een extra klap voor mkb’ers die al zwaar gebukt gaan onder de financiële gevolgen van de crisis. Een zieke medewerker kost gemiddeld 200 tot ruim 400 euro per dag, afhankelijk van het loon dat hij of zij verdient. Om verdere uitval, als gevolg van de crisis, te voorkomen adviseert Sazas werkgevers om in gesprek te blijven met medewerkers. Ook nu bij sommige bedrijven medewerkers vooral thuiswerken. Blijf monitoren hoe zij de werkdruk ervaren, houd oog voor werk-privébalans en schakel waar nodig professionele hulp in.