Helft financieel verantwoordelijken voorstander van solidariteitsheffing voor coronaprofiteurs

Een derde organisaties maakte gebruik van NOW-regelingen - De helft (48 procent) van de financieel verantwoordelijken vindt dat er een extra belastingheffing moet komen voor bedrijven die veel baat gehad hebben bij de coronacrisis, ook wel een solidariteitsheffing genoemd. Dat blijkt uit onderzoek in aanloop naar Prinsjesdag van Nextens. In het onderzoek zijn 847 financieel verantwoordelijken bevraagd.



Juliette Goetzee, Managing Director bij Nextens: "Het voorstel voor een solidariteitsheffing komt vanuit de politieke partij CDA en heeft als doel dat bedrijven die winst hebben gemaakt in de coronacrisis, bijdragen aan de steun voor noodlijdende bedrijven. Mogelijk wordt zo’n solidariteitsheffing meegenomen in het Belastingplan 2022, dat komende Prinsjesdag gepresenteerd wordt. Het is een heffing die veel vragen oproept bij ondernemers. Zoals ieder jaar organiseren wij de dag na Prinsjesdag Studio Nextens: Prinsjesdag. In deze online talkshow vertellen drie fiscaal experts aan ondernemers en financials wat de gevolgen van Prinsjesdag zullen zijn voor hun onderneming. Ook deze solidariteitsheffing nemen we daarin mee."



NOW-regeling niet inzetten wegens steeds wisselende versies

Een van de regelingen om noodlijdende bedrijven door de coronacrisis heen te helpen, zijn de NOW-regelingen. Deze moesten afgelopen jaar ondernemers helpen de loonkosten door te betalen. Uiteindelijk heeft een derde (33 procent) van de Nederlandse organisaties gebruikgemaakt van deze NOW-regelingen. In totaal zijn er vier NOW-regelingen geweest. Door de steeds wisselende versies van de NOW-regeling, heeft 21 procent van de organisaties besloten er geen gebruik van te maken.



Door corona geen gebruik van scholing vrijgesteld van loonheffing

Op Prinsjesdag 2020 heeft het kabinet besloten de gerichte vrijstelling voor vergoeding en verstrekkingen van scholing aan te passen. Zo is per 2021 deze fiscale vrijstelling ook toepasbaar geworden voor vergoedingen aan ex-werknemers. Echter is hier afgelopen periode weinig gebruik van gemaakt. Slechts 22 procent van de organisaties heeft tijdens de coronacrisis gebruik gemaakt van de van loonheffing vrijgestelde scholing voor medewerkers.