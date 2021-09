Eén op de vijf onderwijsprofessionals ligt wakker vanwege slechte kwaliteit onderwijs

Onderwijsexperts lanceren Alliantie voor Werkend Onderwijs voor integrale aanpak onderwijsverbetering - Maar liefst één op de vijf (negentien procent) professionals werkend in het onderwijs ligt ’s nachts wakker vanwege de slechte kwaliteit van het onderwijs. Dit blijkt uit onderzoek van de Alliantie voor Werkend Onderwijs, uitgevoerd onder 715 onderwijsprofessionals. Aanvullend denkt nog eens één op de vier (25 procent) onderwijsprofessionals dat hun collega’s wakker liggen van de slechte onderwijskwaliteit.



Veel van de onderwijsprofessionals schatten hun collega's onvoldoende capabel om het onderwijs beter te maken. Zo denkt 27 procent dat hun collega’s niet goed weten hoe ze de kwaliteit van het onderwijs beter moeten maken. Het lerarentekort in Nederland speelt daarin een grote rol. Zo vindt maar liefst twee derde (66 procent) van de onderwijsprofessionals het tekort aan goede docenten de grootste uitdaging binnen het onderwijs.



Samenwerkingsverband dat zich focust op het oplossen van lerarentekort

Om in dit grote probleem een verschil te maken, lanceren experts op het gebied van onderwijs vandaag de Alliantie voor Werkend Onderwijs. De Alliantie voor Werkend Onderwijs vindt het tijd voor daadkracht en gaat onderwijsinstellingen ondersteunen in hun zoektocht naar kwalitatief goed personeel en het blijven professionaliseren van het personeel, om zo bij te dragen aan beter werkend onderwijs. De initiatiefnemers van de alliantie zijn experts op het gebied van werkend onderwijs, namelijk: De educatieve faculteit van Hogeschool NCOI, Online Academy, e-Loo, ECHT Onderwijs en MeesterBaan. Samen bieden zij een werkbare oplossing voor het tekort én behoud van leerkrachten die tegelijkertijd bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs, waardoor onderwijsinstellingen vanaf vandaag bij één partij terecht kunnen voor hun grootste uitdagingen.

Maurits Drenth, directeur ECHT Onderwijs: "Onderwijsinstellingen staan dagelijks voor de uitdaging medewerkers te werven, binden en te boeien terwijl dit niet hun expertise is. Dit thema staat al jarenlang op de agenda, maar het ontbreekt aan specifieke kennis en expertise. We zijn blij dat we hen met de Alliantie voor Werkend Onderwijs met raad én daad kunnen ontzorgen op dit vlak, zodat zij weer kunnen doen waar ze goed in zijn: onderwijzen."

Muriël Franken, Strategisch Consultant Alliantie: "Op dit moment is maar liefst 70 procent van de vacatures voor bijvoorbeeld het primair onderwijs na twee maanden nog steeds niet ingevuld. Daarbij is maar liefst zeven procent van de aangestelde leraren onbevoegd en niet in opleiding. Wij vinden dat het tijd is voor actie. Met de Alliantie kunnen wij voor onderwijsinstellingen het verschil maken."



Kijk voor meer informatie over de alliantie op: www.werkendonderwijs.nl