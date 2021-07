 Helft C-level executives bekent: strategische businessplannen verdwijnen in de la

Een digitale strategie draagt bij aan betere performance in organisatie - Bijna de helft van de C-level executives bekent dat strategische businessplannen vrijwel altijd in de la blijven liggen. Een zeer opvallende bekentenis, omdat driekwart (76 procent) aangeeft dat innovatie binnen hun organisatie de aandacht krijgt die het verdient. 73 procent is zelfs van mening dat een digitale strategie bijdraagt aan een betere performance in de organisatie.



Geen logische verdeling als u bedenkt dat innovaties vaak onderdeel zijn van toekomstgerichte organisatieplannen. Deze cijfers komen naar voren in het onderzoek uitgevoerd door strategisch IT partner Telindus onder 153 C-level executives.



Het menselijke element is de zwakste schakel van de IT-afdeling

Voor het laten slagen van een digitale strategie heb je een IT-afdeling nodig met een solide basis. Dit is echter nog niet overal het geval, zo blijkt. Volgens een kwart gaat het met name al mis bij de reguliere IT-werkzaamheden zoals upgrades, migraties en koppelingen. Ook is er nog veel winst te behalen in de samenwerking met andere afdelingen (33 procent) en coaching (26 procent). Met coaching wordt bedoeld dat medewerkers in de organisatie niet goed wordt uitgelegd wat het IT-project behelst, waarvoor het gebeurt en wat je er als gebruiker aan hebt.

Bij een transitie naar een nieuwe digitale strategie is naast het menselijke element, ook een ideaal IT-landschap doorslaggevend. Hoewel het perfecte plaatje nog ver weg lijkt, is acht procent van de C-level executives zeer positief gestemd. De helft schetst een realistischer beeld en zegt binnen één tot drie jaar het ideale IT-landschap gerealiseerd te hebben. Slechts zes procent is pessimistisch gestemd en denkt hier langer dan zeven jaar voor nodig te hebben.

"In relatie tot het achterblijven van verwachtingen als het gaat om innovatie en executie van (digitale) strategieën, wordt de IT-afdeling regelmatig genoemd. De vraag is echter of dit eerlijk is, want het maken van fouten blijkt vooral op het menselijk vlak te liggen. Om de organisatie beter te laten presteren zult u uw medewerkers de juiste handvatten moeten bieden, zodat zij geleidelijk kunnen meebewegen met de veranderingen. Belangrijk is wel dat alleen de technologie wordt geïmplementeerd die waarde toevoegt voor de organisatie. Wanneer dit namelijk niet het geval is, is het lastig om innovatie van de grond te krijgen en verdwijnen de businessplannen dus in de la," aldus Joost van Wieringen, Manager Strategie en Innovatie bij Telindus.



Het volledige onderzoeksrapport, getiteld ‘IT van vandaag staat de business van morgen van weg’ is hier te downloaden.