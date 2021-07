Outsourcing in het tijdperk van Agile: tijd voor actie Welke uitdagingen brengt outsourcing met zich mee? - Waar komt passie en innovatie vandaan in een organisatie? Vanaf de top? Van een bepaalde afdeling of persoon? Van een leverancier? Als Phil Le Brun, Enterprise Strategist bij Amazon Web Services, een gok moest wagen, was het waarschijnlijk niet het laatste. Waarom impliceren de investeringen van veel bedrijven dan toch iets anders?



Volgens Phil Le Brun gelooft Amazon Web Services (AWS) dat er een kans is om opnieuw te beoordelen hoe outsourcingpartners de vraag naar snellere innovatie en interne agility ondersteunen. Le-Brun gaat dieper in op wat achtergrondinformatie over outsourcing en de uitdagingen die dit met zich meebrengt voor organisaties in de technologie-industrie.

Tijdens de dotcom-explosie van de jaren negentig begon technologie als discipline sterk te vertrouwen op outsourcing. In de jaren 2000 maakten outsourcers deel uit van de technologieportfolio's van de meeste ondernemingen. C-suites zagen technologie toen doorgaans als een handelsartikel. De gehypte beloften van leveranciers over kostenverlaging en gemakkelijke toegang tot geschoolde arbeidskrachten spraken hen aan. Ondernemingen zouden zich kunnen concentreren op hun kernactiviteiten in plaats van te investeren in het bouwen van technologische mogelijkheden. Iedereen deed het dus het was, in theorie, snel, goedkoop en bewezen effectief.



Technologie

"Technologie is de afgelopen twee decennia doorgedrongen in elk aspect van ons leven en is van cruciaal belang voor elk bedrijf, ongeacht de sector, locatie of bedrijfsgrootte," aldus Le-Brun. "Het maakt niet alleen ons leven zoals we het nu kennen mogelijk, maar is ook brandstof voor de toekomst. Hoewel weinigen dit zullen ontkennen, hangt er nog steeds een grote mate van scepsis en angst om technologie heen, deels gedreven door een lange geschiedenis van onvervulde beloften. In het kader hiervan beschouwen veel organisaties technologie nog steeds als een kostenpost die moet worden beheerd in plaats van technologie te omarmen om nieuwe bedrijfsmodellen en mogelijkheden te leveren. Deze polarisatie wordt verder versterkt door verhalen over hoe wendbaar veel van de marktleiders zijn geworden, waardoor een kloof ontstaat die andere organisaties moeilijk kunnen dichten."



Outsourcing

Dus hoe past outsourcing bij zowel deze ergernis als de belofte van een betere toekomst? Le-Brun: "De spreuk ‘don’t outsource what you don’t understand’ wordt vaak genegeerd. Veel factoren, zoals het onvermogen om de vraag bij te houden, de druk op de kosten, te hoge verwachtingen voor zowel interne als externe partijen en het begrip van technologie door senior managers, vormen samen een omgeving waarin werk uit de organisaties naar derden wordt geschoven. Een aanzienlijk deel van deze contractuele relaties zijn transactioneel, ontworpen voor een tijd en wereld waarin de klant en zijn eisen voorspelbaar waren: ‘Dit zijn mijn eisen; u vertelt mij ​​hoe lang en hoeveel, en dan levert u mij wat software binnen deze hoeveelheid tijd.’ Deze kunstmatige voorspelbaarheid wordt beschreven in termen van gedetailleerde kosten, service level agreements en processen. Het voelt ook voorspelbaar aan voor de outsourcer, waardoor deze wordt beschermd tegen koerswijzigingen en ambiguïteit van vereisten en het zorgt voor consistente inkomsten op de lange termijn."

Le-Brun gaat verder: "Dit zou geweldig zijn als onze wereld voorspelbaar was, maar dat is het niet. Dit legacy-model sluit niet aan bij de trends die de hedendaagse industrieën aandrijven: agility, design thinking, innovatie en experimenteren op snelheid, digitale transformatie en data-gedreven ontdekking. In plaats daarvan worstelen we in het legacy-model met inflexibele contracten die prioriteit geven aan risicobeperking en kostenbesparingen, met teams die in een hokje zijn geplaatst en met elkaar in contact staan door gecompliceerde processen die uitsluitend zijn gericht op het uitvoeren van orders. Waarde als een uitkomst verandert zo in valse voorspelbaarheid."



Getalenteerde outsourcers

Vaak wordt van getalenteerde outsourcers niet verwacht of toegestaan ​​om buiten de gebaande paden te denken om optimalisaties na te streven of de bedrijfswaarde te vergroten. In feite ontmoedigt de traditionele relatie tussen onderneming en outsourcer dit soort gedrag. Simpel gezegd, traditionele outsourcing is ontworpen voor situaties die niet zouden veranderen. "Het probleem is dat Agile ons heeft geleerd om verandering te verwachten, te omarmen en mogelijk te maken. Bestaande relaties op basis van vaste werkopdrachten of, erger nog, personeelsuitbreiding ontmoedigen het nemen van risico's," vertelt Le-Brun.

Volgens hem creëren digitale transformaties nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen voor elk denkbaar bedrijf. "Een van de grootste groeiplaatsen is de talentenpool. De realiteit is dat er een tekort aan mensen is om aan de groeiende vraag naar technologieprofessionals te voldoen, en we hebben vaak een verbeterde outsourcingstrategie nodig om dit te compenseren. We weten dat mechanistische processen voor technologieontwikkeling niet werken binnen bedrijven, dus waarom gaan we ervan uit dat ze zullen werken met onze outsourcers? Dit probleem wordt verder bemoeilijkt door wetgeving van het type co-employment, waarbij twee bedrijven beide rechten en plichten hebben en daarom kunnen worden gezien als de werkgever, wat echt flexibel werken tussen organisaties moeilijk maakt."

Hoewel outsourcers een vitale en belangrijke rol spelen in de digitale economie van vandaag door expertise, bandbreedte en denkkracht te bieden, wordt hun bedrijfsmodel uitgedaagd door de groeiende vraag naar flexibele manieren van werken. Le-Brun concludeert: "De auteurs zouden niet succesvol zijn geweest zonder onze outsourcingpartners, maar we zouden ook niet succesvol zijn geweest zonder onze outsourcingmodelaanpak te heroverwegen."

