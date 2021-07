 Loopt een app vaak vast? Negen op de tien stappen over naar concurrent

81 procent switcht naar andere app als aanbieder opdringerig is - Als het om applicaties gaat, hebben Nederlanders weinig geduld. Wanneer een applicatie vaak vastloopt, verwijdert namelijk vier vijfde van de Nederlanders (79 procent) de app. 90 procent stapt over naar een soortgelijke aanbieder. Bij mensen jonger dan 30 jaar is dit zelfs 94 procent. Dit blijkt uit een onderzoek onder 566 werkende Nederlanders, uitgevoerd door Truewind.



Een andere reden om over te stappen naar een concurrerende aanbieder is als deze een betere app heeft. Dit is voor 79 procent een reden om te switchen. Nederlanders jonger dan dertig jaar zijn hier het meest gevoelig voor (87 procent), vijftigers het minst (70 procent). Wanneer er een opdringerig bedrijf achter een app zit, bijvoorbeeld als deze veel pushnotificaties of e-mails stuurt, vindt 81 procent van de Nederlanders dit een reden om over te stappen. Van de 60-plussers vindt 75 procent dit een reden om over te stappen.



Een derde stapt over als er te veel updates zijn

Als een app vaak geüpdatet moet worden, stapt meer dan een derde van de Nederlanders (36 procent) over naar een soortgelijke app. Vrouwen (40 procent) vinden het updaten van een app vervelender dan mannen (33 procent). Nederlanders onder de dertig jaar vinden het minder vervelend om een app vaak te moeten updaten: 72 procent geeft aan dit geen reden te vinden om over te stappen naar een vergelijkbare app.



Het zoeken naar de juiste knoppen

Als een app moeilijk te begrijpen is, gaat 77 procent op zoek naar een alternatief. Nederlanders onder de veertig jaar stappen het snelst over als een app niet te begrijpen is (80 procent). Aangezien zij zijn opgegroeid met veel verschillende apps, hebben zij een hoge standaard waar een app aan moet voldoen. Worden deze verwachtingen niet waargemaakt, dan zijn zij vastberaden om de app te verwijderen. Hoewel veel Nederlanders overstappen bij een ingewikkelde app, geeft slechts dertien procent aan niet te weten waar de knoppen in een nieuwe applicatie zitten. Voor dertigers is dit enkel zeven procent. Van de 60-plussers vindt een derde (33 procent) het lastig om de juiste knoppen te vinden in een nieuwe app.

Ruud Hochstenbach, verantwoordelijk voor business development van Truewind in de Benelux: "Het is duidelijk dat wij Nederlanders weinig geduld hebben. Loopt een app vaak vast, kunnen we de juiste knoppen niet vinden of zijn er steeds maar updates? Dan stappen we over naar een alternatief. Willen applicatieontwikkelaars hun gebruikers behouden, dan zullen ze dus echt een stapje extra moeten zetten om een hoogwaardige app te bieden die zeer gebruiksvriendelijk is."