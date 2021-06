 Kwart financieel professionals bang dat collega’s vertrekken door hoge werkdruk

38 procent vindt dat organisatie kansen laat liggen op gebied van automatisering - Financiële afdelingen kampen met een hoge werkdruk. Een kwart (24 procent) van de financieel professionals is bang dat de hoge werkdruk zijn of haar collega’s te veel wordt en dat zij hierdoor gaan vertrekken. Het verhogen van de efficiency van financiële werkzaamheden is dan ook een belangrijke doelstelling binnen 56 procent van de organisaties.



Dit blijkt uit onderzoek onder 500 professionals die uitvoerend, (mede-)beslissend en/of eindverantwoordelijk zijn op het werkgebied financiën. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Medius.



Genoeg kansen voor verhogen van efficiëntie

Een kwart van de financieel professionals zegt dat verouderde software hen belemmert om werkzaamheden goed uit te voeren. De grootste tekortkoming van software is dat het veel handmatige acties vereist (29 procent). Ook een slechte integratie met andere tools (26 procent) zorgt voor veel frustratie. 38 procent van de financieel professionals is dan ook van mening dat zijn organisatie kansen laat liggen op het gebied van automatisering. Een derde (30 procent) vindt dat zijn organisatie te weinig innoveert op dit gebied. Volgens financieel professionals zijn er meerdere mogelijkheden om de efficiency te verhogen. De top drie bestaat uit facturen zonder handmatige tussenkomst door systemen te laten gaan (33 procent), het automatiseren van financiële analyses (33 procent) en uniformiteit van data (31 procent).

Yvonne Jans, Area Manager Western Europe bij Medius: "Het is verontrustend om te zien dat de werkdruk bij de finance professionals zo hoog is dat er wordt overwogen weg te gaan bij de huidige werkgever. Als werkgever is het zaak om een fijne werkplek te creëren zodat werknemers zich blijven inzetten en ontwikkelen. Automatisering van processen speelt hierin een belangrijke rol. Zo kan het aantal manuele handelingen van de finance professional verminderd worden. Dit geeft niet alleen controle, maar zorgt er ook voor dat er op de financiële afdeling tijd en ruimte ontstaat om op strategisch niveau naar de cashflow te kijken."