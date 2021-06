 Videogames: de perfecte toegangspoort voor cybercriminelen

Vier tips om de cyberrisico’s die gepaard gaan met videogames te verkleinen - De lockdown heeft geleid tot een enorme toename in het gebruik van spelcomputers om kinderen en tieners te vermaken tijdens de lange dagen die ze binnen doorbrengen. Europa is nu de op één na actiefste spelregio met 668 miljoen gamers, zo blijkt uit een rapport van DFC Intelligence.



Als gevolg daarvan zijn videogamers steeds meer een doelwit voor cybercriminelen geworden, vooral omdat de meeste spelers gekoppelde accounts hebben, die bijvoorbeeld e-mail en bankgegevens of andere persoonlijke informatie bevatten.

Er zijn verschillende cyberrisico’s die kunnen optreden bij registratie op gaming platforms. Om spelers en ouders bewust te maken van de gevaren waaraan zij worden blootgesteld, geeft Check Point Software Technologies vier tips om deze risico’s te beperken:

Download altijd van officiële sites

Gebruikers van gaming platforms wenden zich vaak tot sites van derden waar accounts met verschillende spellen worden aangeboden tegen een veel lagere prijs dan de officiële prijs. Deze sites bieden geen garantie dat u veilig van de games kunt genieten, zonder dat uqw persoonlijke en bankgegevens voor andere doeleinden worden gebruikt of dat er een kwaadaardig bestand aan de download wordt gekoppeld. Download daarom te allen tijde van officiële websites en bezoek nooit websites van dubieuze oorsprong.



Steeds meer mensen kopen videospellen via de webshops van de platforms, in plaats van ze in fysieke winkels te kopen. Bij een online aankoop moet u uw bankgegevens invoeren, één van de gemakkelijkste toegangswegen voor cybercriminelen. Zorg ervoor dat u zeker bent dat de website die u betreedt alle nodige veiligheidsmaatregelen heeft getroffen. Controleer of de website de letters https:// bevat aan het begin van de URL. Deze letters geven aan dat de pagina in kwestie wordt beschermd door een SSL-certificaat, een vorm van digitale beveiliging die versleutelde communicatie tussen een website en een webbrowser mogelijk maakt, waardoor alle ingevoerde gegevens worden beschermd.



Wees alert voor phishing-aanvallen via e-mails en sms'jes waarin wordt gewaarschuwd voor een wachtwoordwijziging of waarin om wachtwoorden voor accounts wordt gevraagd vanwege een technische fout van de kant van het bedrijf. Om u hiertegen te beschermen, klikt u nooit op links in e-mails van onbekende afzenders en downloadt u nooit bijlagen. De beste optie is om naar de officiële website van het spel te gaan, in te loggen op uw account en te controleren of de inhoud van de e-mail echt is.



Toestemming voor gebruik van camera, microfoon en locatie zijn vooral vereist voor mobiele toepassingen en games. Ze zijn vereist door bedrijven, maar een cyberaanval op een apparaat of op het bedrijf zelf kan ernstige gevolgen hebben, aangezien zij toegang hebben tot alle bestanden en informatie die door deze functies worden verzameld. De meeste sociale netwerken en platforms voor videospelletjes maken het een verplichte voorwaarde om al deze toestemmingen geactiveerd te hebben en zonder deze toestemmingen is het niet mogelijk toegang te krijgen tot de functies die zij aanbieden. Maar voor zover mogelijk moeten ze worden uitgeschakeld om de apparaten te beschermen.

