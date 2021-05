 Kwart werknemers mist weleens oproep door te doen alsof toestel aan het updaten is

Werkdag regelmatig verstoord door updates - 26 procent van de Nederlandse werknemers bevestigde dat ze hebben gedaan alsof hun apparaten updates aan het installeren waren zodat ze niet naar een gesprek of vergadering hoefden te gaan. Wereldwijd lag dit percentage op 21 procent.



Dit excuus is aannemelijk omdat software-updates werkdagen kunnen verstoren: 31 procent van de werknemers in Nederland zegt wel eens te laat te zijn geweest voor een gesprek vanwege updates. Dit zijn de bevindingen van een recent onderzoek dat Kaspersky heeft laten uitvoeren naar de houding en gewoonten van werknemers internationaal ten opzichte van updates.



Frequente vergaderingen

Frequente vergaderingen worden vaak gezien als een van de meest onaangename zaken in de kantoorroutine. De overgang naar werken op afstand en virtuele vergaderingen heeft het probleem niet geholpen, aangezien mensen vermoeid raakten van videogesprekken en zich aan het eind van de werkdag minder fit voelden. Zoals uit het recente onderzoek van Kaspersky blijkt, vonden sommige werknemers een excuus om sommige gesprekken over te slaan - ze deden alsof hun werkapparaten niet beschikbaar waren vanwege updates.

Collega's kunnen het bedrog geloven, omdat ze zich kunnen inleven in de ervaring dat ze zelf een apparaat moesten updaten. Naast gemiste afspraken geeft 34 procent van de Nederlandse werknemers aan een deel van hun niet-opgeslagen werk of gegevens kwijtgeraakt te zijn toen hun pc of laptop opnieuw opstartte na het installeren van updates.



Kans om te treuzelen

Sommige werknemers zien deze device downtime als een kans om te treuzelen, waarbij internationaal 27 procent van de respondenten toegeeft dat ze updates hebben geïnstalleerd om opzettelijk tijd te verspillen op het werk. In Nederland ligt dit percentage op 21 procent. Toch vinden werknemers het meestal niet leuk als hun werk wordt onderbroken. Internationaal geeft 65 procent aan dat het zou willen dat updates buiten werktijd plaatsvonden om hun productiviteit op peil te houden. In Nederland ligt dit percentage een stuk lager, 48 procent.

"Doorgaans worden updates tijdens werktijd in stille modus gedownload en hebben ze geen invloed op een bedrijf. Om ze op het systeem toe te passen, is echter een herstart nodig. Natuurlijk kunnen sommige zakelijke kwesties niet worden uitgesteld, dus meestal kan een gebruiker binnen een bepaald tijdsbestek opnieuw opstarten. Zoals we kunnen zien, missen sommige mensen dergelijke meldingen of willen ze dit niet doen. Daarom kan de vereiste herstart plaatsvinden op het meest ongelegen moment - vlak voor een belangrijk gesprek of wanneer ze een lange e-mail aan het schrijven zijn," zegt Egor Kharchenko, IT Service and Asset Group Manager bij Kaspersky.



Tips om updates handiger te maken

Om updates handig te maken voor werknemers en IT-beheerders, raadt Kaspersky het volgende aan:

1. Plan updates dichter tegen het einde van de werkdag, wanneer apparaten nog aan staan en vereiste updates kunnen downloaden, maar de activiteit van werknemers doorgaans lager is.

2. Gebruik, indien mogelijk, wake-on-LAN. Deze technologie maakt het mogelijk werkstations via het netwerk aan te zetten, zodat updates kunnen worden gedownload buiten de werkuren.

3. Verdeel de gebruikers in verschillende groepen, waaronder een testgroep. Werk ze één voor één bij, zodat de IT-afdeling iedereen tijdig kan helpen als er iets misgaat.

4. Informeer het personeel over de AutoSave-functie die in sommige kantoorsoftware voor productiviteit beschikbaar is - deze zal al hun wijzigingen automatisch opslaan.

5. Installeer een endpoint protection oplossing met patch management functies, zoals Kaspersky Endpoint Security for Business Daarnaast zorgen gedragsdetectie en exploitpreventietechnologieën ervoor dat kwaadwillenden geen gebruik kunnen maken van ongepatchte beveiligingsproblemen.