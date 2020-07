 Respons jongeren op direct mail hoger dan oudere generaties

67 procent van de jongeren komt in actie na ontvangst direct mail - Organisaties richten minder vaak een direct mail aan jongeren dan aan oudere generaties. Ten onrechte, blijkt uit onderzoek van PostNL onder meer dan 5.000 Nederlanders van achttien jaar en ouder. Geadresseerde reclamepost blijkt namelijk een effectief middel om de jongere consument te benaderen. 67 procent van de jongeren geeft aan dat zij actie ondernemen na ontvangst van een direct mail.



De zogenoemde generaties Y&Z (in het onderzoek de groep van achttien tot 29 jaar) zijn vaker geneigd om over een direct mail te praten, de website van de adverteerder te bezoeken of het product te kopen dan oudere generaties. Eén derde van generaties Y&Z geeft aan geadresseerde reclameboodschappen grondig te bekijken. Dit is gemiddeld hoger dan de oudere leeftijdsgroepen. Van hen bekijkt 25 procent een direct mail uitgebreid. Uit geanalyseerde campagnes blijkt dat direct mail een positief effect heeft op jongeren. Ze krijgen vaak meer interesse in het product of merk na het lezen van de boodschap. Een deel van hen bewaart de mail zelfs of geeft deze door, omdat er bijvoorbeeld een kortingskaart bij zit.



Direct mail vaker relevant voor generaties Y&Z

Generaties Y&Z beschouwen de informatie in een direct mail het vaakst als relevant (47 procent) en geven aan het vaakst iets nieuws te leren van een direct mail (57 procent) ten opzichte van oudere consumenten. Vergeleken met de andere leeftijdsgroepen wekken direct mails daarnaast vaker interesse, kennis en sympathie voor het product, het merk of de adverteerder op bij de jongere consument. Marieke Schoon-Van der Loop, marketingmanager mail bij PostNL: "Er zijn volop kansen voor de inzet van direct mail in de mediamix voor jongeren. Doordat deze groep voornamelijk online wordt aangesproken, zijn er veel offline kansen om met uw boodschap de aandacht te trekken. Richt dus niet alleen maar uw pijlen op online media, maar verbreed het bereik van middelen."



Jongeren vinden aanbiedingen reclamepost meer aantrekkelijk

Meer dan de helft van generaties Y&Z zegt de aanbiedingen in direct mail aantrekkelijk te vinden, terwijl dit gemiddeld 43 procent is. Generatie Y&Z raakt vooral gestimuleerd om actie te nemen door interesse in het product, creativiteit en de inhoud van de mailing. Marieke Schoon-Van der Loop, PostNL: "De kracht van post blijkt voor alle generaties te gelden. Jongeren zijn een belangrijke groep om rekening mee te houden. Hier liggen kansen, vooral als u uw boodschap creatief presenteert. Deze generatie waardeert direct mail als dit waardevolle, nieuwe informatie biedt. Het creëren van een merkbeleving loont dus zeker. Hiermee kunt u namelijk deze sterke doelgroep aan uw merk en product te binden."