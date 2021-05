 De toekomst van duurzaam ondernemen is locatietechnologie

Er kunnen heel veel soorten data in GIS-modellen (Geografische Informatiesystemen) worden ingevoerd - Naast de pandemie hadden we in 2020 ook te maken met bosbranden, extreme weersomstandigheden en ernstige misoogsten. Niets nieuws, maar ze vinden wel in toenemende mate plaats, vaak gelijktijdig en met steeds grotere gevolgen. Omdat ze sneller, intenser en parallel over de hele planeet plaatsvinden, hebben ze steeds meer invloed op bijna elk aspect van ons leven.



De bedrijven waar mensen op vertrouwen voor voedsel, technologie en basisdiensten, ervaren bijvoorbeeld onderbrekingen en veranderingen in hun toeleveringsketens. Miguel Lesy is Industrie Marketing Specialist bij Esri Nederland, en helpt bedrijven duurzamer te worden dankzij de inzet van locatiedata: "Duurzaam ondernemen was vroeger vaak een pr-tool om de goede wil te tonen, maar inmiddels is duurzaamheid een belangrijk element in het verstevigen van de concurrentiepositie en lange termijn bedrijfsstrategie. En locatietechnologie speelt daar een, wellicht onverwachte, grote rol in."Meer en meer bedrijven maken duurzaamheid een bedrijfsfilosofie, en stellen ambitieuze doelen om de CO2-uitstoot te verminderen. Een score van netto nul bereiken of reageren op de bredere uitdagingen van klimaatrisico's is volgens Lesy echter onmogelijk zonder de kruisverbanden te zien. Lesy: "Er is raamwerk nodig, waarin datarijke, slimme kaarten en realtime dashboards op basis van location intelligence aan de basis liggen. Dingen daadwerkelijk zien helpt. Het helpt om de huidige situatie te visualiseren, en vervolgens opties en resultaten te modelleren om klimaatrisico's te verminderen en duurzaamheid volgens de drie P’s, people, planet, profit, te realiseren."



De uitdagingen in kaart brengen

Met geografische informatiesystemen kunnen bedrijven beter op complexe uitdagingen inspelen. Door de geografie van bedrijfsmiddelen en andere belangrijke gegevens niet alleen te kennen, maar ook te visualiseren - door gebouwen, werklocaties en andere activiteiten op een kaart in 2D, 3D of zelfs 4D te plotten - zijn deze assets over een periode te analyseren. Lesy: "Geografische analyse stelt een bedrijf in staat zichzelf te zien in een lokale, regionale en mondiale context. Begrijpen waar dingen zijn en waarom, is essentieel voor het nemen van rationele beslissingen over hoe een bedrijf zijn ecologische voetafdruk kan verkleinen."

Lesy: "Een retailer die bijvoorbeeld goederen van magazijnen naar verkooppunten moet verplaatsen, kan dit letterlijk in kaart brengen om locaties te vinden die dichter bij elkaar liggen. Dit maakt kortere bezorgtrajecten mogelijk, die niet alleen de emissies en verkeersopstoppingen verminderen, maar ook de reiskosten verlagen, snellere service bieden en mogelijk een hogere productiviteit opleveren. Hier is de factor tijd aan toe te voegen, waarmee met behulp van machine learning en AI bedrijven in staat zijn om te voorspellen waar de zwakke plekken in de supply chain zitten, en deze beter te beheren op basis van patronen en gebeurtenissen uit het verleden. Location intelligence is daarmee de volgende stap in business intelligence."



Datagestuurde verandering

Er kunnen heel veel soorten data in GIS-modellen (Geografische Informatiesystemen) worden ingevoerd. De gegevens kunnen tegenwoordig ook vaak realtime beschikbaar worden gesteld. Lesy: "Deze gegevens, inclusief beelden van bosbranden, overstromingen, bodemsamenstelling en geologische informatie, kunnen de risicobeoordeling van locaties ondersteunen voor locaties die vatbaar zijn voor verzakkingen, overstromingen of andere natuurverschijnselen en -rampen. Daarnaast kun je de modellen uitbreiden met sensordata om bijvoorbeeld luchtkwaliteit en geluid te meten. Op die manier is makkelijk te meten, en dus te voorkomen, of personeel wordt blootgesteld aan schadelijke deeltjes, of dat geluid en andere soorten overlast een risico vormen voor de omgeving, zowel voor mens als dier. Het letterlijk in kaart brengen, kan leiden tot een duurzamere bedrijfsvoering in meerdere opzichten."

"Bovendien helpt deze aanpak bij het vastleggen van gegevens die nodig zijn voor bepaalde audits, zoals energieverbruik en CO2-uitstoot, of om specifieke zaken te ontdekken, zoals een warmtelek uit een gebouw."



People, Planet en Profit

Voor een duurzaam bedrijf is het belangrijker dan ooit om voor de drie P's te zorgen. Consumenten, werknemers én investeerders zoeken bedrijven die blijk geven van zorg voor alle drie. Lesy: "Sommige mensen denken dat duurzaamheid ten koste gaat van andere bedrijfsdoelstellingen, maar het omgekeerde is waar. Bedrijven kunnen blijven groeien en zich ontwikkelen waarbij industriële en commerciële vooruitgang in balans is met maatschappelijke en natuurlijke betrokkenheid. Tijd om dit in kaart te brengen."