 Van 1001 wachtwoorden naar nul?

Beveiligen van uw online activiteit is van groot belang - Donderdag 6 mei was het wereld wachtwoord dag, een dag die in het leven is geroepen om aandacht te vragen voor iets wat we allemaal dagelijks gebruiken maar waar u eigenlijk bijna nooit over nadenkt: het wachtwoord. Het wachtwoord is voor velen zowel de hoeksteen als de achilleshiel van beveiliging. Dat stelt Jan Heijdra, cyber security specialist bij Cisco Nederland.



Volgens het ‘Rapportage Datalekken 2020’ rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens hadden veel datalekken voorkomen kunnen worden door naast het wachtwoord nog additionele verificatiestappen toe te voegen aan het inlogproces zoals multi-factor authenticatie. Het is dan ook een dringend advies om altijd meerdere van de volgende stappen toe te voegen aan uw verificatie:

Iets wat u weet: zoals een wachtwoord, wachtzin of pincode

Iets wat u hebt: zoals een pasje, token of los apparaat

Iets wat u bent: biometrische kenmerken zoals een vingerafdruk, irisscan of gezichtsherkenning Heijdra : "Wachtwoorden bestaan al eeuwenlang. In de oudheid gebruikten geheime genootschappen wachtwoorden om niet-leden buiten te houden. Wachtwoorden hebben dus altijd al geheimen bewaard en doen dat in wezen nog steeds. Toch ondergaan ook wachtwoorden een revolutie. Zo is op veel telefoons een wachtwoord al vervangen door een gezichts- of vingerafdrukscan en is de software van enkele computers zo aangepast dat ze zelfs zonder wachtwoord gebruikt kunnen worden, oftewel passwordless. Passwordless is een zeer veilige oplossing die ervoor zorgt dat u snel kunt inloggen op al u apparaten. Het is zelfs veiliger dan het gebruiken van een wachtwoord, omdat uw gezicht, uw vingerafdruk of uw irisscan niet zomaar afgekeken of gestolen kan worden. Het beschermt dus veel beter tegen hacks.

Echter, voordat we een wachtwoordloze toekomst kunnen hebben, moeten bedrijven een digitale transitie ondergaan. De consument gebruikt namelijk vaak al dagelijks apparaten die beveiligd zijn met een gezichts- of vingeradrukscanner, maar in het bedrijfsleven komt dit nog maar weinig voor. Juist nu, in de tijd dat iedereen massaal op eigen Wi-Fi netwerken thuiswerkt, is het beveiligen van uw online activiteit van groot belang."



Vijf tips voor een goed wachtwoord

Gebruik complexe random gegenereerde wachtwoorden (minimaal tien tekens) Gebruik wachtwoorden maar één keer Gebruik een passwordmanager om de wachtwoorden in op te slaan Gebruik waar mogelijk altijd de multi-factor authenticatie optie Check of uw accountgegevens al op straat liggen via ‘Have I been Pwned’ Heijdra: "Wachtwoorden zijn meer dan alleen een sleutel die u intypt om een site binnen te komen. Het beveiligt alles wat u doet, uw online identiteit. Hoewel ze in de toekomst niet meer nodig zijn, duurt het nog even voordat biometrische en andere wachtwoordloze oplossingen echt overal uitgerold zijn. Dus tot die tijd: zorg voor een sterk wachtwoord, laat niemand meekijken als u een wachtwoord intypt, en verander uw wachtwoorden weer eens."