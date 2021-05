 Consumenten recyclen wachtwoorden

Mensen ergeren zich aan wachtwoordeisen - Vorige week was het Wereld Wachtwoord Dag en ter ere daarvan introduceerden de identitymanagement-experts van Auth0 de resultaten van het eerste onderzoek uit een serie internationale enquêtes. In dit onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van Auth0 en YouGov, zijn meer dan 1.200 bedrijfsmanagers en 8.000 consumenten wereldwijd gevraagd naar hun verwachtingen voor online inlog- en registratie-ervaringen.



Volgens de Europese respondenten is een van de grootste ergernissen van het aanmaken van een nieuw wachtwoord dat het wachtwoord aan specifieke eisen moet voldoen. Daarnaast storen de ondervraagden zich aan het feit dat er een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord moet worden gemaakt voor elke applicatie of online dienst.

Door die frustraties hergebruiken negen op de tien consumenten wachtwoorden voor meer dan één account – en bijna de helft (49 procent) gaf toe dit regelmatig te doen.

Kris Imbrechts, Sales Director Northern & Southern Europe bij Auth0: "We weten al jaren dat consumenten dezelfde wachtwoorden voor meerdere accounts gebruiken. Mede daarom zien we dat cybercriminelen steeds vaker succesvol zijn.

Consumenten ergeren zich aan de standaard authenticatiemethode van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Als mensen zijn we niet gemaakt om lange, complexe en met cijfers verweven combinaties te onthouden. We hebben dan ook eenvoudigere, snellere en veiligere manieren van authenticatie nodig. In de Benelux zien we dat de voorkeur van consumenten uitgaat naar inloggen met u eID of social media account. Met name de vraag naar nationale ID logins stijgt. De app Itsme wordt steeds meer aangehaald door bedrijven al authenticatie-optie."



Voor consumenten

Deze bevindingen laten zien dat voor velen van ons de berichtgeving rondom het belang van wachtwoordhygiëne niet diep genoeg is doorgedrongen om de frustraties weg te nemen. Dat betekent dat onze persoonlijke gegevens, die vaak op meerdere platforms en accounts staan opgeslagen, mogelijk risico lopen. Wereld Wachtwoord Dag is de perfecte herinnering om onze apps en online accounts in kaart te brengen. En om vandaag nog wat tijd vrij te maken om een password manager te downloaden voor het creëren van sterke, unieke wachtwoorden.



Voor bedrijven

Voor bedrijven is dit een kans om naar hun klanten te luisteren en veranderingen door te voeren in het inlogproces. Technologieën zijn er om het de gebruikers makkelijker te maken en om ze tegelijkertijd te beschermen tegen fraude. Wachtwoordloze en biometrische beveiliging maken al deel uit van multifactorauthenticatie en er zijn al adaptieve technologieën op de markt die dezelfde beveiliging kunnen bieden, maar dan zonder de frustraties. Technologie moet zich aanpassen aan mensen, niet andersom. Wachtwoorden zullen zonder twijfel ruimte maken voor alternatieven die voortkomen uit het aannemen van de WebAuthn-standaard. Het is belangrijk dat bedrijven zich nu al voorbereiden op die transitie.