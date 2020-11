 Blijf online veilig en verander uw wachtwoorden

Verander uw wachtwoord minimaal eens per half jaar - We maken ons waarschijnlijk allemaal schuldig aan het gebruik van eenvoudige wachtwoorden die we liever niet wijzigen. Het is immers veel gemakkelijker om telkens hetzelfde wachtwoord te gebruiken, en dan het liefst telkens éénzelfde wachtwoord voor verschillende websites. Het is goed om te weten dat u daarin lang niet de enige bent.



Desalniettemin loopt u, samen met de rest, vanwege die simpele manier van inloggen een groot online risico. Het is daarom tijd om in actie te komen! Ferdi van der Zwaag, Team Leader Benelux bij Kingston EMEA, geeft vier tips om te zorgen dat u uzelf optimaal beschermt tegen hackers.

Afgelopen dinsdag was het de nationale ‘Verander Je Wachtwoorden Dag’ en die dag is er niet voor niets. Zo waarschuwde Facebook onlangs dat zij een toename zien in hacks op en via persoonlijke accounts. Zwakke wachtwoorden en matige beveiliging vormen daarin de basis. Reden genoeg om aandacht te besteden aan een goed wachtwoord – en die regelmatig te veranderen.



1. Hanteer een ‘wachtzin’

Weet u wat in 2019 de meest gebruikte wachtwoorden in Nederland waren? Komt 'ie: '123456', 'qwerty' en '123456789'. Ook de geboortedatum en de naam van partner, kind of huisdier zijn favoriet. Allemaal eenvoudig te raden dus. Voor een goed wachtwoord zal u creatiever moeten zijn en een ‘wachtzin’ moeten maken. Denk aan een regel uit een van uw favoriete liedjes, boeken of films. Doe er voor de veiligheid nog iets bijzonders mee, bijvoorbeeld letters vervangen door cijfers. Hoe langer het wachtwoord, hoe minder gemakkelijk deze te raden of te kraken is. Acht tekens zijn eigenlijk te weinig. Dat lijkt een enorm gedoe, maar u bent binnen de kortste keren gewend aan uw nieuwe, sterke wachtwoord en het is zoveel veiliger dan 'wachtwoord' of 'welkom'. Ja, ook die staan in de top tien.



2. Gebruik een passwordmanager

Met overal een ander wachtwoord in de vorm van een zin, met cijfers en bij voorkeur ook nog voorzien van de nodige leestekens, vergt dat veel van uw geheugen. En dat kan lastig zijn, want hoe onthoudt u nu al die wachtwoorden? Een goede oplossing is het gebruik van een passwordmanager. Dit is een soort digitale kluis waarin alle wachtwoorden, die u bij verschillende websites hebt, veilig worden bewaard. Zo'n programma kan ook zelf ingewikkelde wachtwoorden bedenken en bewaren. Het enige wat u hoeft te onthouden, is één hoofd-wachtwoord. Het kost u in het begin even wat tijd, maar binnen de kortste keren hebt u uw veiligheid enorm vergroot. Een aantal goede passwordmanagers zijn LastPass, 1Password en Keepass.



3. Verander uw wachtwoord minimaal eens per half jaar

Wanneer iemand uw wachtwoord heeft achterhaald of gevonden, stuurt diegene meestal geen mailtje om u dat te vertellen. Met andere woorden: vaak weet u het niet als uw wachtwoord door een datalek op straat ligt of door een hacker is buitgemaakt. Het is dan ook slim om wachtwoord(en) periodiek te veranderen. Zo weet u zeker dat mensen die een oud wachtwoord van u hebben niet bij uw internetbankieren of Instagram-account kunnen komen.



4. Denk verder dan alleen online accounts

Wachtwoorden gebruiken we om data te beschermen. Toch denkt u in eerste instantie vaak alleen aan het veranderen van wachtwoorden van online accounts zoals social media, webwinkels en bankaccounts. Maar ga eens na op welke plaatsen u verder nog persoonlijke gegevens hebt opgeslagen en wat het belang is van het veilig opslaan van deze data? Heb u bijvoorbeeld een externe harde schijf met vakantiefoto’s? Of een USB-stick waar belangrijke documenten van uw werk op staan? Als u actief aan de slag gaat om persoonlijke data beter te beveiligen, kunt u het beter direct goed aanpakken! Vervang bijvoorbeeld standaard opslagapparatuur door encrypted USB- of SSD-drives. Daardoor voorkomt u dat bij het verlies hiervan gevoelige informatie letterlijk op straat komt te liggen. Sterke encryptie voorkomt in dit geval namelijk dat iemand erbij kan.

"We moeten rekening blijven houden met de waarde van onze data. Daarom hanteren wij bij ons gehele assortiment van encrypted drives complexe wachtwoordvereisten. Maar wachtwoorden zijn slechts een klein stukje van de complete puzzel. Wanneer u zich bewust bent van alle mogelijke online risico’s, kunt u digitale veiligheid ook aanzienlijk verbeteren," sluit Van der Zwaag af.