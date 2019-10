Consumenten wantrouwen overheden en sociale media met persoonsgegevens

Door overheden gecontroleerde encryptie voor 'backdoors' wordt niet vertrouwd - Bijna tweederde van de 4.120 ondervraagde consumenten in Europa en de Verenigde Staten gelooft niet dat door overheden gecontroleerde encryptie voor achterdeurtjes hen beschermt tegen terroristen. Dat blijkt uit onderzoek van Venafi.



* Slechts 30 procent gelooft dat overheden te vertrouwen zijn voor het beschermen van persoons- gegevens. Bij mensen tussen de 25-34 jaar is dat percentage het hoogst (40 procent) en binnen de leeftijdscategorie van 45-54 jaar het laagst (21 procent).

* Slechts 22 procent gelooft dat sociale media organisaties te vertrouwen zijn voor het beschermen van persoonsgegevens. Van alle ondervraagde 25 tot 34 jarigen, vertrouwt 35 procent sociale media organisaties en tussen de 55 en 64 jaar slechts negen procent.

* Gemiddeld 80 procent is van mening dat sociale media organisaties die persoonsgegevens opslaan aan strengere richtlijnen moeten voldoen. Ook hier is een generatieverschil zichtbaar, met 86 procent bij de 55-64 jarigen en 70 procent bij de 18-34 jarigen.



Wantrouwen informatie van overheden

Consumenten wantrouwen ook de informatie over cybersecurity die ze van hun overheden ontvangen. Ambtenaren in veel landen zijn bijvoorbeeld van mening dat de veiligheidsrisico's van door overheden gecontroleerde encryptie voor backdoors minder belangrijk zijn dan toegang verlenen tot versleutelde persoonsgegevens aan wetshandhavers. Op de vraag of wetgeving die overheden toegang geeft tot versleutelde persoonlijke gegevens zal bijdragen aan betere bescherming tegen terroristen, antwoord bijna tweederde (64 procent) ontkennend. "Mensen zijn bijna net zo sceptisch over uitspraken van overheden en sociale mediabedrijven aangaande hun privacy en security," zegt Kevin Bocek, vice president security strategy & threat intelligence bij Venafi. "Dat is geen verrassing gezien een aantal bekende en soms schandalige missers bij het gebruik en de opslag van gevoelige persoonsgegevens. Veel politici en wetshandhavers willen zelfs surveillancetools en backdoors gebruiken die beter bij autoritaire regimes passen, dan bij democratieën. Als we overheden niet kunnen vertrouwen voor het beschermen van persoonsgegevens, is het moeilijk voor te stellen hoe zij de publieke sector effectief kunnen reguleren."