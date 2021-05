  Verbeter uw supplychain, verbeter uw klantervaring

Een belangrijke stap om tot een flexibele supply chain te komen, is deel uitmaken van een netwerk - De huidige consumptiemaatschappij vormt een enorme uitdaging voor logistieke managers. Organisaties als Amazon en Alibaba hebben de ‘consumenteneconomie’ gepopulariseerd, en de kenmerkende probleemloze levering legt de lat hoger voor bedrijven van alle groottes en in alle sectoren.



Maar hoe kunnen andere bedrijven hun omvang, netwerk, capaciteit en vindingrijkheid verhogen om aan dergelijke hoge klantverwachtingen te voldoen? Zeker tijdens de huidige crisis en geopolitieke ontwrichtingen. "Dat bereiken ze met behulp van een flexibele logistieke instelling, een ‘altijd aan’-mentaliteit die haalbaar is qua grootte en afgestemd op de consumptiemaatschappij", aldus Jan-Paul Boos, SVP Sales, EMEA bij BluJay Solutions.



Klantervaring katalysator voor supply chain-innovatie

Decennialang was kostenbesparing de drijver voor supply chain-innovatie. Uit onderzoek van BluJay Solutions blijkt echter dat supply chain-professionals verwachten dat klantervaring de komende vijf jaar de overhand krijgt. De sleutel tot succes ligt zodoende in het focussen op last-mile logistiek, real-time inzicht en communicatie met de eindklant.

Om op deze manier waarde te leveren, zijn systemen nodig die naadloze verbinding met partners en datakwaliteit bieden. Door af te stappen van verouderde processen, zoals telefoongesprekken, kunnen bedrijven beter gebruik maken van de kracht van de data die zijn vastgelegd in hun Transport Management Systeem (TMS). Hiermee wordt planning, uitvoering, claims en het maken van afspraken ondersteund, waardoor controle en inzicht in de hele supply chain mogelijk worden. In plaats van zich te richten op details, doen logistieke teams er dus verstandig aan prioriteit te geven aan systeemflexibiliteit, waardoor ze mogelijkheden kunnen uitbreiden en inkrimpen. Zo kunnen ze adequaat inspelen op veranderingen in de klantvraag binnen de supply chain.



Geopolitieke instabiliteit

Momenteel vormen wereldwijde douane- en transportregelgevingen voor veel bedrijven een uitdaging. Voeg daarbij politieke verstoringen, zoals Brexit, en er is langdurige onzekerheid voor logistieke dienstverleners. Supply chains kunnen dergelijke hindernissen overleven door volledig inzicht te bieden in de processen.

Ondanks de Brexit-deal is het onvermijdelijk dat er meer documentatie nodig is om goederen de grens over te krijgen. Dit brengt hogere kosten met zich mee, aangezien veel organisaties experts inhuren om de aangiften af te handelen.

Maar automatisering biedt een veel beter rendement op investeringen. Organisaties die technologieoplossingen implementeren die de algoritmen kunnen uitvoeren en de documentatie kunnen invullen, stellen hun lokale experts en partners in staat zich te concentreren op belangrijkere taken. Een verandering zoals Brexit kan de supply chain net de frisse blik geven die nodig is, zodat experts hun tijd kunnen besteden aan de belangrijkste uitdagingen.



Flexibele logistiek

Hoe kunnen bedrijven hun supply chains zo inrichten dat ze bestand zijn tegen verstoringen en kunnen profiteren van groeikansen die zich voordoen? Het antwoord: flexibel worden. Werken in een statische, gesloten en on-premise transportoplossing beperkt wat een organisatie kan bereiken. Het gebruik van flexibele logistieke oplossingen zorgt voor efficiëntie, inzicht, de mogelijkheid om snel te optimaliseren en de klanttevredenheid te verhogen.

Een belangrijke stap om tot een flexibele supply chain te komen, is deel uitmaken van een netwerk, waarbij logistieke softwaretoepassingen verbonden zijn met een wereldwijd handelsnetwerk. De kracht van het netwerk ligt in het vermogen om duidelijkheid en zichtbaarheid te brengen in alles wat er binnen de supply chain gebeurt. Dit terwijl on-demand verbindingen worden aangeboden met potentiële vervoerders die de transportcapaciteit hebben wanneer dat nodig is.



Uan-Paul Boos: "Veel bedrijven in de sector hanteren een 'als het niet kapot is, repareer het dan niet'-aanpak voor hun supply chains. Dit is riskant; er zijn te veel voorbeelden van bedrijven die op hun lauweren zijn gaan rusten, om vervolgens te worden ingehaald door bedrijven zoals Amazon die echt een klantfocus hebben. De bedrijven die in deze moderne tijd succesvol zijn, zijn de bedrijven die prioriteit geven aan de klantervaring en die hun organisatie zo inrichten dat deze zich kan aanpassen aan flexibele logistieke processen."