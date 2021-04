 Een op de zes managers heeft een oogje op eigen medewerker

Meerderheid managers zegt vrienden te kunnen zijn met medewerkers - Maar liefst een op de zes (zestien procent) managers zegt wel eens een oogje gehad te hebben op iemand uit zijn of haar team. Bijna een op de tien (negen procent) heeft ook daadwerkelijk een (geheime) relatie gehad met een van zijn medewerkers. Dat blijkt uit de ManagementScore van ISBW, een representatief onderzoek onder ruim 500 managers in Nederland.



Naast romantische relaties kunnen er op de werkvloer, als het aan de managers ligt, ook prima vriendschappen ontstaan. De meerderheid (57 procent) geeft aan dat hij vrienden zou kunnen zijn met sommige van zijn medewerkers.



Grens tussen werk en privé vervaagt

Dat werk- en privérelaties niet altijd strikt gescheiden zijn, blijkt ook uit andere resultaten van het onderzoek. Een derde (33 procent) van de managers appt wel eens buiten werktijd over privézaken met teamleden en nog eens 33 procent van de managers ziet een of meerdere teamleden buiten werktijd om. Ook tijdens werktijd deinzen managers er niet voor terug om privézaken aan te snijden. Een ruime meerderheid (57 procent) zegt met zijn team over hun privésituaties te praten en twee derde (67 procent) geeft aan dat de privésituatie van zijn werknemers hem aan het hart gaat.



Rob Rijbroek, directeur van ISBW: "Managers en medewerkers delen veel met elkaar. U viert samen successen als u een deadline haalt of een opdracht binnensleept, maar deelt ook stress als dingen niet naar behoren verlopen. Zo leer u elkaar goed kennen. Daarnaast is het belangrijk om als manager aandacht te schenken aan de privésituatie van medewerkers alsook zijn mentale gezondheid. Zeker tijdens deze crisis is dat nog veel belangrijker voor de band tussen manager en werknemer. Bovendien draagt het ook bij aan het vertrouwen en de juiste werk-privébalans van de werknemer. Als manager doet u er dan ook goed aan om vaker dan normaal te informeren naar het privéleven en samen met de medewerker te sparren over de dingen die er spelen."



Ook online verbonden

Dat managers en werknemers privézaken met elkaar bespreken, is ook terug te zien in hun online verbondenheid. Ruim zeven op de tien (71 procent) managers is via minstens één social media-platform verbonden met zijn medewerkers. Het zakelijke social medium LinkedIn staat bovenaan met 42 procent. Gevolgd door Facebook (37 procent), waar over het algemeen meer privézaken worden gedeeld. Instagram staat met achttien procent op de derde plek.