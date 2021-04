Bestuurders kunnen aansprakelijk zijn bij het aangaan van overeenkomsten Bestuurdersaansprakelijkheid kan ook managers treffen - Wanneer een onderneming overeenkomsten aangaat, bestaat er altijd het risico op bestuurdersaansprakelijkheid. In principe treft dit vooral de formele bestuurder, maar zelfs managers kunnen ermee te maken krijgen. Dat beweert althans Frauke Oudgenoeg, expert zakelijk geld lenen bij Directgeld-lenen.nl.



"Bij een faillissement zijn er schuldeisers die geen geld zullen zien. Het hoort een stukje bij het ondernemersrisico, maar zoiets is natuurlijk niet fijn. Het kan ervoor zorgen dat een leverancier zelf in de problemen komt en dat er geen geld meer is voor het eten op tafel. Het is dan ook niet de bedoeling dat bestuurders het al te bont maken en het faillissement in de hand werken. Van hen mag er nu eenmaal worden verwacht dat zij zich als een behoorlijk bestuurder gedragen. Wanneer er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en dit een belangrijke oorzaak is voor het faillissement, kan de bestuurder daarom persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Dit noemen we de bestuurdersaansprakelijkheid , " legt Oudgenoeg uit.

Met een voorbeeld verduidelijkt Oudgenoeg het een en ander: "Een voorbeeld van een overeenkomst waarbij de bestuurdersaansprakelijkheid kan opdoemen, is de geldleningsovereenkomst. Zo was er eerder al sprake van bestuurdersaansprakelijkheid omdat een bestuurder essentiële informatie had verzwegen bij het aangaan van een lening die onmogelijk kon worden terugbetaald. Het zijn uitzonderlijke omstandigheden, maar het toont aan dat bestuurders maar beter eerlijk zijn wanneer ze een lening aanvragen."



Bestuurdersaansprakelijkheid kan ook managers treffen

"Het is een veelvoorkomend misverstand dat de bestuurdersaansprakelijkheid enkel geldt ten opzichte van degenen die ook formeel bestuurder zijn. Iemand die geen formele bestuurder is maar die feitelijk wel als beleidsbepaler optreedt, kan met een bestuurder worden gelijkgesteld. Zoals bijvoorbeeld een manager die voortdurend op de voorgrond treedt en die zoveel vertrouwen krijgt dat hij degene is die belangrijke knopen doorhakt. De Rechtbank Noord-Holland bevestigde dit enkele jaren geleden nog. Toen bleek een manager telkens de knopen door te hakken en was hij voor de buitenwereld het eerste aanspreekpunt. Voor iedereen leek het alsof hij de touwtjes in handen had, terwijl de formele bestuurder zich vooral op de achtergrond hield. Uiteindelijk werd de manager door de rechter aansprakelijk geacht. Het is een uitzonderlijke situatie, maar het toont wel aan dat ook managers te maken kunnen krijgen met bestuurdersaansprakelijkheid," gaat Oudgenoeg verder.

Volgens Oudgenoeg is er nog een extra aandachtspunt: "Dergelijke situaties zijn niet alleen te vrezen wanneer de vennootschap een overeenkomst aangaat met een derde, maar zelfs bij een overeenkomst tussen de vennootschap en de bestuurder. Zo was er bijvoorbeeld eerder al een bestuurder die meer dan vijf ton had geleend van een holding. Deze holding had vervolgens allerlei liquiditeitsproblemen en kon de huur niet meer betalen. Toch betaalde de bestuurder het geleende geld maar niet terug en had de holding geen enkele stap ondernomen om deze vordering te incasseren. Daarop oordeelde de rechter dat er sprake was van bestuurdersaansprakelijkheid. In theorie kan dit probleem zich ook stellen wanneer er geld wordt geleend aan een manager die zich als een bestuurder gedraagt, maar daar zijn volgens mij nog geen uitspraken over geweest."

