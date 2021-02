 Intentie tot omscholen daalt mogelijk als gevolg van lockdown

Lockdown had direct effect op intentie tot omscholing - Omscholen is sinds halverwege 2020 een zeer actueel thema. Er werden in januari 2021 een kleine tienduizend zoekopdrachten gedaan die het woord omscholen of omscholing in zich hadden. Een vergelijkbaar aantal zoekopdrachten dat in oktober 2020 werd gedaan.



Toch lijkt het erop dat de intentie tot omscholen in afgelopen maanden is gedaald, blijkens de cijfers van de Omscholen Barometer van Nationale Beroepengids. Sinds 27 oktober 2020 hebben bijna 23000 bezoekers middels een poll hun intentie tot omscholen aangegeven. Eind oktober overwoog nog 76 procent van de ondervraagden zich om te scholen, voor de maand januari was dat nog ruim 68 procent.

Het percentage dat zich indien nodig wilt omscholen blijft ongeveer gelijk gedurende de totale periode. Het verschil zit hem vooral in de mensen die zich niet willen omscholen, dit aantal stijgt terwijl het aantal ondervraagden dat zich zo snel mogelijk wil omscholen is gedaald.

Wanneer we de trend ondervraagden dat omscholing overweegt op weekbasis bekijken wordt zichtbaar dat dit vooral een langzame glijdende trend betreft.

Het percentage dat zich niet wil omscholen stijgt van 24 procent naar 31 procent, met in week drie van 2021 een piek van 33 procent. In deze lijn is meer schommeling zichtbaar.

Kijkend naar het percentage dat zich z.s.m. wil omscholen zien we een evenredig omgekeerd beeld, ook met meer duidelijke pieken en dalen.



Wat betekenen deze data?

Het is erg lastig om conclusies te verbinden aan deze data. Betekent een daling in de intentie tot omscholing dat er minder noodzaak wordt gevoeld? Dankzij de NOW 3.0 regeling is het aantal faillisementen nog redelijk beperkt. Ook zagen we in Q4 2020 dat het aantal banen weer flink was toegenomen, zeker t.o.v. het tweede kwartaal 2020. Betekent deze lagere intentie tot omscholen misschien een groter gevoel van voldoende baankans? Een eerdere blik op de data gaf ook een andere mogelijke verklaring. We zagen in december namelijk dat de intentie tot omscholen hard daalde op de dag van de eerste aankondiging van volledige lockdown op 14 december 2020. Dit vonden de auteurs een erg opvallend beeld, daardoor vroegen ze zich eerder zelfs af of deze maatregelen een demotiverend effect hadden.

De exacte reden voor de bewegingen zijn dus niet te bepalen. Het percentage latente werkzoekers dat omscholing overweegt blijft nog steeds een flink stuk hoger dan enkele jaren geleden.



De Omscholen Barometer zal ook in 2021 blijven doorlopen. Deze zal wekelijks worden geüpdate en is hier te vinden.