 Parkeertransacties afgelopen maand gecontroleerd gestegen

Sinds de jaarwisseling is het aantal parkeertransacties langzaamaan weer gestegen - Uit de parkeerbarometer van Parkmobile blijkt dat er afgelopen week in Nederland meer is geparkeerd vergeleken met de weken ervoor. In grote steden als Amsterdam, Utrecht en Eindhoven steeg het aantal parkeertransacties ten opzichte van week 9. De grootste stijging in parkeertransacties is in Utrecht te vinden met 4,3 procent. Op landelijk niveau steeg het aantal met 2,4 procent.



De invoering van de lockdown is nu bijna een jaar geleden. Sinds de jaarwisseling is het aantal parkeertransacties langzaamaan weer gestegen. Het koude winterweer van februari zorgde voor een tijdelijke dip, maar sindsdien nadert het aantal parkeertransacties het niveau van het laatste ‘normale’ jaar 2019.

In Utrecht (+4,3 procent), Amsterdam (+2,4 procent) en Eindhoven (+1,6 procent) wisten automobilisten afgelopen week weer vaker een plek te vinden, terwijl er in Rotterdam (+0,5 procent) en Den Haag (+0,4 procent) weinig verschil was in het aantal parkeertransacties. Vooral doordeweeks was in week 10 de stijging zichtbaar; ruim 3 procent meer. In het weekend was er geen verschil te zien.