 Europese bedrijven moeten klimaatinspanningen verachtvoudigen om Parijs-akkoord te halen

Om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken, moeten Europese bedrijven hun inspanningen om de CO2-uitstoot te verlagen verachtvoudigen - Er ontstaat een kloof van 4.000 miljard euro tussen bankleningen die 'Parijs-gericht' zijn en de vraag naar deze bedrijfsleningen in Europa, zo blijkt uit een nieuwe analyse van de door de EU gefinancierde non-profitorganisatie CDP Europe en strategisch advieskantoor Oliver Wyman.



Volgens het rapport Running hot: accelerating Europe's path to Paris, komt 95 procent van alle bedrijfsleningen in Europa van banken die de doelstelling van Parijs willen halen. Tot dusver heeft echter minder dan een op de tien Europese bedrijven emissiedoelstellingen die voldoen aan de doelstelling van Parijs. Dit betekent dat banken die deze bedrijven financieren, nog ver verwijderd zijn van het behalen van deze doelstellingen. Het onderzoek is gebaseerd op de analyse van gegevens van bijna 1.000 Europese bedrijven in 2020, die ongeveer 80 procent van de Europese marktwaarde vertegenwoordigen. Deze gegevens worden verzameld door CDP, dat marktonderzoek uitvoert en een wereldwijde database beheert over de klimaatprestaties van bedrijven.



Kloof begint te dichten

Het rapport laat zien dat de kloof geleidelijk begint te dichten. Zo laten de meest recente gegevens zien dat bedrijven hun doelstellingen beter formuleren. En zegt meer dan de helft van de bedrijven een transitieplan te hebben opgesteld - in de energiesector is dat zelfs meer dan driekwart. Daarnaast is het bemoedigend dat meer dan 50 procent van de Europese bedrijven zich heeft aangesloten bij het Science Based Targets-initiatief, dat controleert of emissiedoelstellingen in overeenstemming zijn met de overeenkomst van Parijs. Verder rapporteerden de beste bedrijven, in termen van decarbonisatie, vorig jaar een totale emissiereductie van vijftien procent en verlaagden de koolstofintensiteit (uitstoot per omzet) met een vijfde.

Toch bestaan er nog grote verschillen. In de staal- en elektriciteitssector zijn de beste bedrijven tot vier keer zo koolstofefficiënt als de slechtst presterende. En slechts 35 procent van de bedrijven in de sectoren met de grootste impact publiceert gegevens over hun indirecte emissies - Scope 3 -, die minstens 80 procent van alle gerapporteerde emissies vertegenwoordigen.

De auteurs van het rapport hebben drie mogelijke scenario's voor 2030 gemodelleerd, afhankelijk van de versnellingspercentages van de bedrijfsdoelen. Op basis hiervan moeten Europese bedrijven hun inspanningen verachtvoudigen om de opwarming tot 1,5 °C te beperken. Deze scenario's zijn gebaseerd op hun CDP-scores, die een algemene indicatie geven van de huidige klimaatprestaties van een bedrijf, en hun CDP-temperatuurrating, waarbij bedrijven een temperatuurtrauct krijgen op basis van de emissiereductie die ze nastreven.



Sleutelrol banken en investeerders

Het rapport wijst ook op de sleutelrol die banken en investeerders spelen bij het behalen van de klimaatdoelen. Momenteel beoordeelt slechts de helft van de Europese instellingen of hun klanten of bedrijven waarin ze investeren een strategie hebben die op het Parijs-akkoord is afgestemd. Het rapport schat dat banken in een "geringe versnelling"-scenario hun kredietportefeuilles met 20-30 procent moeten aanpassen om de doelstellingen van Parijs te halen.

Over het geheel genomen ligt het Europese bedrijfsleven op koers voor een opwarming van de aarde met 2,7°C tegen het einde van de eeuw. Nederland scoort met 2,6 °C hetzelfde als Finland en doet het beter dan landen als het Verenigd Koninkrijk, België en Spanu (3,0) en minder goed dan landen als Zwitserland (2,3°C), Zweden (2,5°C) en Denemarken (2,5°C).

Het nieuwe rapport wordt vandaag gepresenteerd tijdens de CDP Europe Awards, georganiseerd met de Europese Investeringsbank op Euronews. Sprekers zijn onder meer Angela Merkel en de Europese commissaris voor Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie.



Over de resultaten

Maxfield Weiss, Executive Director van CDP Europe, zei over de resultaten: "Op basis van de huidige ambities zijn we op weg naar een opwarming van 2,7°C. Dit is meer dan een graad hoger dan we volgens klimaatwetenschappers moeten bereiken om de meest catastrofale gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen. Het is een goede zaak dat toonaangevende bedrijven in verschillende sectoren ambitieuze doelen stellen om hun uitstoot verminderen. Dit laat zien dat een snelle decarbonisatie haalbaar is. Echter heeft minder dan een op de tien bedrijven voldoende ambitieuze doelstellingen. Ook laten onze nieuwe gegevens zien dat bedrijven en financiële instellingen veel meer moeten doen om hun doelen te bereiken. Hoewel banken en investeerders hun eigen grote ambities hebben, moeten zij bedrijven helpen bij het openbaar maken van hun doelstellingen en het nemen van maatregelen. Zo kunnen ze Europa sneller op weg te helpen naar het Parijs-akkoord en bijdragen aan het realiseren van de Europese Green Deal. "

Cornelia Neumann, Principal bij Oliver Wyman, voegde daaraan toe: "Het rapport van dit jaar bevat bemoedigende ontwikkelingen: meer dan de helft van de bedrijven heeft een transitieplan opgesteld en veel bedrijven zetten daadwerkelijk stappen om de uitstoot terug te dringen. Maar het laat ook zien hoezeer we het tempo moeten opvoeren als we de doelstellingen van Parijs willen halen. Veel van de lokale toonaangevende financiële instellingen hebben de ambitie om hun leningen en investeringen af te stemmen op Parijs. Dat zal helpen om een opwaartse spiraal te creëren - voor bedrijven die op de transitie vooruitlopen, zal het gemakkelijker worden om kapitaal aan te trekken. "



Het volledige rapport van CDP Europe kan hier worden gedownload.