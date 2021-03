 Gedateerde roostersoftware zorgt voor stevige omzetverliezen

Verouderde technologie is grootste beperking voor leidinggevenden - Een nieuw rapport van Quinyx toont aan dat de voordelen en besparingen van het gebruik van AI-gestuurde WFM-software aanzienlijk zijn. Quinyx ondervroeg wereldwijd 300 leidinggevenden uit verschillende sectoren over hun grootste uitdagingen en topprioriteiten bij het plannen van het personeel met een niet-kantoorbaan.



Zij maken ongeveer 80 procent van het wereldwijde personeelsbestand uit.



Grote operationele uitdagingen

De bevindingen van het rapport ‘De kosten van slecht roosteren’ zijn verontrustend. Bedrijven zonder moderne software werden tijdens de pandemie geconfronteerd met grote operationele uitdagingen. Bij gebrek aan flexibiliteit om te voldoen aan de continu veranderende coronamaatregelen, meer uitval op de werkplek en extra hygiëneprotocollen, verloren bedrijven zonder AI-gestuurde WFM tot 15 procent van de omzet. Ook werd er tot 25 procent te veel aan salariskosten uitgegeven. Het is dan ook niet gek dat een kwart van de ondervraagde leidinggevenden graag software wil die hun planningsproces vereenvoudigt. Een op de drie (30 procent) wil een planning die automatisch wordt geoptimaliseerd op basis van de zakelijke behoeften.

Drie op de tien leidinggevenden geven aan dat hun huidige WFM-software het aantal planningsvariabelen niet aankan. 40 procent ziet verouderde technologie bovendien als grootste beperking als het aankomt op de personeelsplanning.



Boetes door wetsovertredingen

Naast het ondervragen van leidinggevenden, analyseerde Quinyx ook 450.000 planningen. Hieruit bleek dat roosters, gemaakt zonder AI-gestuurde planningssoftware, gemiddeld drie tot acht overtredingen van de arbeidswetgeving per week veroorzaakten. Dit resulteerde in boetes die opliepen tot duizenden euro’s.