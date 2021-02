 Kwart thuiswerkers voelt zich schuldig als hij pauze neemt

36 procent heeft het idee de hele dag bereikbaar te moeten zijn - De gemiddelde Nederlandse kantoormedewerker heeft last van schuldgevoelens tijdens het thuiswerken. 28 procent voelt zich namelijk schuldig als hij pauze neemt, zo blijkt uit internationaal onderzoek onder 1.000 Nederlandse kantoormedewerkers van Fellowes. Nog eens 29 procent heeft het te druk om pauze te nemen.



Als we naar de landen om ons heen kijken, zien we dat daar ook een schuldgevoel heerst. Zo voelt een kwart van de Britten zich schuldig als ze pauze nemen, 22 procent van de Duitsers en is dit in Polen zelf 31 procent van de werknemers.



Medewerkers staan altijd aan

Het missen van een telefoontje van een collega levert ook schuldgevoelens op voor 23 procent van de respondenten. Dit heeft te maken met het gevoel altijd aan te moeten staan. Zo heeft 36 procent het gevoel dat ze thuis de hele werkdag bereikbaar moeten zijn. En dat betekent niet voor iedereen van negen tot vijf. Bijna een op de vijf kantoormedewerkers geeft aan het gevoel te hebben dat ze de tijd die ze normaliter kwijt zijn aan het reizen van en naar werk, nu ook aan werk moeten besteden.



Medewerkers zijn uitgeput

Het is dan ook niet gek dat 38 procent van de Nederlandse kantoormedewerkers aangeeft een gebrek aan energie te voelen tijdens het thuiswerken. Daarnaast geeft een kwart aan last te hebben gehad van stress. Ook sombere gevoelens zijn waargenomen tijdens de pandemie: dertien procent heeft zich hulpeloos gevoeld tijdens het thuiswerken en nog eens zestien procent heeft zich verdrietig gevoeld.

Stephanie Volz, Marketing Coördinator Benelux bij Fellowes: "Veel werkgevers verwachten dat hun werknemers op eenzelfde manier thuis aan de slag kunnen als op kantoor. Hoewel we ons de afgelopen maanden heel weerbaar hebben getoond, heeft dit toch zijn weerslag. Door het gevoel te hebben dat we altijd aan moeten staan en bereikbaar moeten zijn, vragen veel mensen teveel van zichzelf. Dat kan zich in mentale en ook fysieke problemen uiten."

René Mol, ergonomisch adviseur bij Blue Sky Ergonomics: "Het is raadzaam om als organisatie een thuiswerkbeleid op te stellen, waarin onder meer duidelijk wordt gemaakt dat je niet ieder moment bereikbaar hoeft te zijn. Ook passen in zo’n beleid de optimale inrichting van het thuiskantoor en het belang van regelmatig bewegen. Dit komt de gezondheid van medewerkers ten goede!"