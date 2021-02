 Gratis handleiding voor het bestrijden van phishing en social engineering

Investeer in een security awareness-training - KnowBe4 heeft een uitgebreide anti-phishinghandleiding uitgebracht, geschreven door Data-Driven Defense Evangelist en bekende auteur Roger A. Grimes. Deze nieuwe handleiding gaat in op zaken als het beleid en de technische verdediging die nodig zijn om phishing te bestrijden, maar biedt ook best practices op het gebied van security awareness-training.



Wanneer een security awareness-training succesvol wordt geïmplementeerd, zal het cyberbeveiligingsrisico door social engineering aanzienlijk verminderen.

Deze ‘alles-in-één anti-phishing-handleiding’ helpt beveiligingsprofessionals hun organisaties te beschermen tegen een van de belangrijkste cyberbeveiligingsbedreigingen van vandaag de dag, zo legt Grimes uit. "Social engineering en phishing zijn op dit moment de grootste oorzaken van datalekken. Dat bewijst de data keer op keer. Het is dus een verstandige keuze om meer resources te alloceren aan de belangrijkste boosdoener van cyberbeveiligingsbedreigingen. Mijn doel is dat beveiligingsprofessionals deze handleiding beschouwen als een nuttig naslagwerk. En dat het een leidraad mag zijn die hen helpt bij de besluitvorming om risico's te verminderen."

Phishing is een van de grootste bedreigingen voor cyberbeveiligingsprofessionals. 97 procent van alle internetgebruikers weet een geavanceerde phishing-e-mail niet te herkennen. Juist het bestrijden van deze problemen is zo belangrijk om organisaties beter te beveiligen.



De anti-phishing-handleiding van KnowBe4 is kosteloos te downloaden via deze website.