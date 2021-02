 Ruime verdubbeling aantal misdaden gepleegd met ICT, gericht op ICT

10.714 geregistreerde cybercrime-misdrijven in 2020 - Het aantal misdaden gepleegd met ICT, gericht op ICT (ook wel bekend als cybercrime of cybercriminaliteit) is het afgelopen jaar ruim verdubbeld ten opzichte van 2019. Er werden vorig jaar 10.714 cybercrime-misdrijven geregistreerd. Dit blijkt uit een analyse van Competa IT, op basis van de meest recente data van de Politie.



Over heel 2020 registreerde de politie in totaal 10.714 cybercrime-misdrijven. Sinds de jaarlijkse registratie van cybercrime (in 2012) is dit het hoogste aantal tot nu toe. Het is tevens de sterkste stijging (ten opzichte van het jaar ervoor) die tot nu toe werd geregistreerd. Vergeleken met 2019 is er namelijk sprake van een toename van 127,2 procent - een ruime verdubbeling. Onder cybercrime-misdrijven vallen ‘klassieke’ varianten als DDoS-aanvallen, ransomware, virussen en malware, maar ook gedigitaliseerde misdaden via bijvoorbeeld internet oplichting, afpersing en/of phishing.



Grote verschillen tussen Regionale Eenheden

Hoewel cybercrime-misdrijven overal in Nederland worden gepleegd, bestaan er grote verschillen op regionaal niveau. De Nederlandse Politie telt, naast de Landelijke Eenheid, 10 regionale eenheden, waarbij cybercriminaliteit het vaakst geregistreerd wordt in de politieregio’s Oost-Nederland, Midden-Nederland en Noord-Holland.

Waar cybercriminelen tussen 2012 en 2015 vooral actief waren in Oost-Nederland, kwam er een ‘trendbreuk’ in 2016. In dat jaar werden de meeste cybercrime-misdrijven geregistreerd in Midden-Nederland. Sindsdien (van 2017 tot en met 2020) is het de politie in Noord-Holland die -relatief gezien- het vaakst te maken heeft cybercriminaliteit.



Internetcriminaliteit hardnekkig probleem

Online privacy en veiligheid valt niet te garanderen en om deze reden is het probleem lastig aan te pakken. Het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Nationaal Cyber Security Centrum en verschillende andere organisaties, platformen en websites organiseren en presenteren regelmatig campagnes en voorlichtingsmateriaal.

Ook Competa IT roept consumenten op, zich goed (of beter) te beschermen tegen internetcriminaliteit. ‘’Het sterk(er) maken van wachtwoorden is bijvoorbeeld een terugkerend onderwerp, maar ook gebruik van software-oplossingen, het maken van back-ups en het opkrikken van de algemene digitale kennis kunnen effectief helpen bij digitale weerbaarheid," aldus Andy Haxby - Directeur van Competa IT.