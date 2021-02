 ‘Privacy brokkelt al jaren af’

WatchGuard voorspelt massale opstand - Watchguard Technologies luidt de noodklok. Ondanks aangescherpte privacywetgeving en toegenomen aandacht voor het onderwerp brokkelt de privacy van gebruikers al jaren af. "Zij zullen uiteindelijk massaal in opstand komen,,zo waarschuwt Marc Laliberte, senior security-analist bij WatchGuard.



In Europa wordt ieder jaar op 28 januari de Europese Dag van de Privacy gevierd. WatchGuard greep ernationale Data Privacy Day aan om zijn zorgen kenbaar te maken. Op deze dag worden bedrijven en organisaties aangespoord om de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren. Laliberte ziet echter dat er ‘met elke nieuwe inbreuk op de beveiliging en elke nieuwe datadump steeds verder wordt ingehakt op de privacy die er nog is’.



Risico’s connected devices

"De risico’s zijn groot en worden met het jaar groter," aldus Laliberte. Onder andere connected devices zijn hier volgens de senior security-analist schuldig aan. Verbonden apparaten zijn meer dan ooit verweven met ons dagelijks leven. We vertrouwen in hoge mate op digitale assistenten zoals Alexa of Siri, en op slimme producten voor thuisbeheer, wearables en nog veel meer.

"Hoewel deze technologieën ons leven gemakkelijker maken, zijn de privacy- en veiligheidsrisico’s niet te onderschatten. Bedrijven correleren de gegevens die slimme apparaten verzamelen en vergaren zo massa’s informatie over ons. Erger nog, ze verkopen onze gegevens vaak achter de schermen aan derden. Als die gegevens in handen vallen van cybercriminelen, kunnen ze worden ingezet voor effectieve spearphishingcampagnes, het kraken van onze wachtwoorden en voor nog veel meer."



Massaal in opstand

Volgens Laliberte neemt de druk op bedrijven echter toe om de privacy te verbeteren. "Het tij keert. Wij geloven dat gebruikers uiteindelijk massaal in opstand komen en nieuwe privacyregels zullen afdwingen voor socialmediadiensten, connected devices en meer. In de tussentijd moeten gebruikers aandacht houden voor hun eigen privacy, het type informatie dat zij online of met slimme apparaten delen beperken en op hun hoede blijven voor aanvallen die gebruik kunnen maken van persoonlijke gegevens."