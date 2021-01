 Diversificatie voor een sterke online economie

Online economie is broodnodig - Sinds het begin van deze eeuw is Claire Hughes Johnson in de ICT-sector actief. Eerst in diverse functies bij Google en de afgelopen zes jaar als COO bij Stripe. "Ik ben altijd al enorm geïnteresseerd geweest in de manieren waarop het internet de welvaart kan bevorderen door nieuwe economische relaties en businessmodellen mogelijk te maken."



Toen Claire Hughes Johnson bij Google in dienst trad zag zij een enorm potentieel in online advertenties. Zij was optimistisch dat dit het internet zou democratiseren en bedrijven in alle soorten en maten in staat zou stellen om onbeperkt te groeien. Maar zoals inmiddels bekend waren het vooral de grote advertentieplatforms die van deze ontwikkeling profiteerden en gaandeweg een groot aantal concurrenten opslokten. Maar weinig bedrijven in de online economie zijn erin geslaagd om het groeitempo van deze giganten bij te benen.

Dit is ook in Nederland zichtbaar. Want ondanks de jarenlange Nederlandse toppositie op het gebied van internettoegankelijkheid (ongeveer 98 procent sinds 2017), is het Nederlandse MKB niet in staat geweest om zich volledig aan te sluiten. Uit officiële CBS-cijfers van 27 november 2020 blijkt dat slechts 26 procent van de kleine bedrijven een online bestel- of reserveringsmogelijkheid heeft. Bijna een derde van het MKB heeft niet eens een website.



Online economie

Hughes Johnson stelt dat de online economie broodnodig aan diversificatie toe is om zo in haar totaliteit te groeien: "De advertentieomzet vertegenwoordigt een groot deel van de economische output van het internet, en de spreiding over verschillende sectoren is veel eenzijdiger dan in de offline economie. Maar er is verandering op komst, hoewel dit nog voor veel mensen onopgemerkt blijft. En die verandering wordt niet in de laatste plaats aangejaagd door bedrijven als Stripe. B2B-aanbieders van software-interfaces (API’s) maken het veel eenvoudiger, goedkoper én minder riskant om een online onderneming te starten."

In Nederland openen ondernemers elke dag nieuwe webwinkels. In het derde kwartaal van 2020 waren dat er bijna 6500: een groei van 46 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Deze groeicijfers zijn met name te danken aan het feit dat ondernemers niet alle technologie op eigen houtu meer te hoeven ontwikkelen. Ze kunnen gelijk aan de slag met kant-en-klare bouwstenen voor de verwerking van betalingen, financiën, HR-processen, communicatie en logistiek.

"De zogenaamde API-economie maakt het veel eenvoudiger om een online onderneming te starten en op te schalen. Hierdoor treden er tal van nieuwe kleine en middelgrote bedrijven tot de markt toe. En dat draagt bij aan meer diversificatie in de online economie. Een ander gevolg waarvan de impact niet mag worden onderschat is dat er meer bedrijven koppelingen tot stand brengen met behulp van API’s. Dit resulteert in een sterker verbonden economie die de samenwerking bevordert en minder afhankelijk is van een select groepu grote spelers," aldus Hughes Johnson.



Uitgebreider

Volgens Hughes Johnson zal de online economie van de toekomst veel uitgebreider zijn, meer sectoren omspannen en compleet nieuwe businessmodellen creëren: "Er zal niet langer sprake zijn van een eendimensionale markt, maar een nauw verweven ecosysteem met tal van kleine bedrijven die uitblinken in hun specifieke nichemarkten en elkaar wederzijdse voordelen bieden. Dit zal bijdragen forse groei, meer diversiteit en bovenal meer stabiliteit." Deze visie doet denken aan wat Europese economieën zoals de Nederlandse zo sterk maakt: de MKB-sector, door velen gezien als de ruggengraat van een land. Het enige minpuntu is dat die in Nederland nog altijd een grotendeels offline economisch opzet kent.

Het advies van Hughes Johnson voor Nederlandse bedrijven luidt daarom ook: wees u bewust van u sterke punten en benut die consequent in dit digitale tijdperk. Maar ook: "Denk altijd ‘digital first’. Streef naar uitmuntendheid in uw nichemarkten. Zoek de samenwerking op en creëer toegevoegde waarde door netwerken op te bouwen. Zet de voordelen voor de klant altijd voorop. En realiseer u de waarde van talentvolle werknemers. Dat doet u al in de offline wereld, maar zou online ook moeten gelden."



Goed verbonden

Nederland is een goed verbonden land volgens de Connectivity Index. Dat geldt voor zowel de offline als online infrastructuur. Toch behoort Nederland niet tot de wereldwijde top, merkt Claire Hughes Johnson op. Dit potentieel komt volgens haar pas tot bloei wanneer de sterke punten van het Nederlandse MKB naar de virtuele economie zijn vertaald.

"Niemand bevindt zich in een betere positie dan Nederlandse MKB-ondernemers om de transformatie van de digitale economie echt te bevatten en daar een graantje van mee te pikken. Ik zal de ontwikkelingen op dit gebied de komende jaren dan ook met grote belangstelling volgem," besluit Hughes Johnson.