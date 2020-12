De belangrijkste trends voor managers rondom IT op de werkvloer Samenwerken op afstand: Verbondenheid en personalisering - De experts van Winvision nemen de lezers van managersonline mee in de ontwikkelingen rondom IT op de werkvloer. Wat mogen we in 2021 verwachten op het gebied van cybersecurity, samenwerkingsplatformen of verandermanagement. Dit artikel gaat dieper in op wat managers te wachten staat in 2021.



Betrokkenheid en verbondenheid creëren zijn belangrijker dan ooit. Nu de meesten van ons op afstand moeten werken en dat ook nog wel even zou kunnen duren, is er veel aandacht voor tooling. Marnix Oudeboon, Competence Lead Samenwerkingsplatformen licht toe: "Ook vanuit technologieleveranciers hebben oplossingen voor beeldbellen verreweg de veranderingen ondergaan. Wat opvalt is dat hierbij steeds meer ruimte is voor personalisatie. Vooral Teams ontwikkelt hier sterk op, je kunt steeds meer voor een me-experience zorgen. Daarnaast zijn er ook andere toevoegingen zoals de ‘Together mode’, ‘Noise suppression’ en ‘Dynamic view’. De ontwikkelingen qua samenwerkingsplatformen richten zich dus voornamelijk op samenwerken, verbondenheid en productiviteit."



Automatisering op de werkvloer: hyperautomatisering

Diverse voorspellingen zeggen dat een substantieel aantal beroepen, tot meer dan 50 procent, geautomatiseerd kan worden. Volgens Marwin Hogeterp, Competence Lead automatisering, ligt de focus hierbij ligt op geestdodende, gevaarlijke, geavanceerde en gore handelingen. "Met RPA en workflow automation kunnen organisaties veel besparen, maar ook de medewerker tevredenheid verhogen. Dankzij automatisering houden zij meer tijd over voor leuke taken aangezien de saaie geautomatiseerd worden. Door RPA te combineren met bijvoorbeeld machine learning, natural language processing en artificial intelligence, kunnen bedrijven complexe en/of langlopende processen automatiseren. We spreken hierbij van hyperautomatisering. Dankzij deze ontwikkeling kunnen ook processen die veel uitzonderingen kennen en waar menselijke interactie vereist blijft geautomatiseerd worden."



Overnames verschuiven naar IT en business

Mike van Zandwijk, Competence Center lead ziet vooral het aantal overnames toenemen: "De jarenlange convergentie zet door: na ICT met ISPs, TV en telecom, zijn er nu volop fusies tussen business- en IT-partijen. Ondernemingen beseffen immers dat zij digitaal moeten ontpoppen tot softwarebedrijven mét aandacht voor adoptie van nieuwe technologie. Disruptieve innovaties roepen eeuwenlang angstgevoelens op, dus ongetwijfeld ook met de geleidelijke intrede van (soft)robots met AI. Dit zijn weliswaar machines die ons "4G-werk" uit handen neemt: Gevaarlijke, Geestdodende, Gecompliceerde en Gore taken. Een andere 4G wordt 5G: nóg sneller mobiel internet en vooral lagere latency waardoor machines real-time communiceren. Dit is cruciaal voor autonoom rijdende auto’s maar ook voor minicomputers aan de rand van de cloud (edge computing).



Cloud: Gebouwen slimmer maken

Gebouwen worden steeds "slimmer". Hierin voorziet Pieter-Paul Luijten, Competence Lead Cloud een uitdaging: "De aangeboden systemen dekken eigenlijk maar een deel van wat een gebouw slim maakt. Echt slim wordt het pas als we aan de hand van omgevingsmetingen acties uitvoeren in de omgeving van die metingen. Denk bijvoorbeeld aan het klimaattechnisch voorbereiden van vergaderkamers, het uitschakelen van verwarming bij vertrek van de laatste persoon, of zelfs het preventief afsluiten van een verdieping op een bepaalde dag, aan de hand van slimme analyse van de data. We gaan steeds meer de meerwaarde zien van (geautomatiseerd) kunnen schalen aan de hand van gebruik van diensten om prestaties en kosten te kunnen garanderen. Een manier om dit juist te kunnen faciliteren zit in wat men containerisering noemt, waarbij alles in containers geplaatst wordt om flexibel te kunnen schakelen op basis van allerlei regels. Hierbij optimaliseren we de business value van een data platform door zoveel mogelijk "de cloud" te benutten."



Security: Credentials stuffing wordt steeds populairder

Hackers maken steeds vaker gebruik van credentials stuffing. Hierbij maken ze misbruik van gestolen gegevens, waaronder wachtwoorden, gebruikersnamen en e-mailadressen. "Deze gegevens zijn namelijk steeds vaker te koop op het darkweb. Met eigengemaakte scripts zorgt de hacker ervoor dat geautomatiseerd het wachtwoord in combinatie met het werk e-mailadres of privé e-mailadres op verschillende applicaties geprobeerd wordt. Aangezien 90 procent van de mensen wachtwoorden hergebruikt, is deze methode om gevoelige bedrijfsgegevens buit te maken, vaak succesvo,l" aldus Johan Hoek, Competence Lead Security & Awareness. "Een veelgebruikte beveiligingstactiek is het regelmatig moeten veranderen van wachtwoorden. Dit werkt echter averechts, Veelal wordt er gebruik gemaakt van standaardwachtwoorden en levert dit dus weinig extra veiligheid op. Multi-factorauthenticatie is het beste middel tegen credentials stuffing. Maar wanneer er gebruik wordt gemaakt van een sms-code als tweede factor is dit niet waterdicht. Als het 06-nummer door de hacker kan worden aangepast op het profiel van de medewerker, is de hacker alsnog volledig in control. De beste oplossing is daarom multi-factorauthenticatie met een tag of een mobiele applicatie die codes genereert."



IT-adoptie: Steeds meer aandacht voor verandermanagement

Het wordt steeds duidelijker voor organisaties dat techniek weinig toegevoegde waarde heeft als mensen het niet snappen en blijvend gebruiken. Daardoor komt een nog verdere verschuiving van adoptie naar verandermanagement, waarbij niet de techniek het uitgangspunt is, maar de visie of het vraagstuk van de organisatie. Rimke van der Voort, Competence Lead Verandermanagement & Adoptie licht toe: "Dit is terug te zien in de beschikbare middelen en budgetten. Voorheen werd de adoptie van nieuwe techniek opgevangen met een training of e-learning, tegenwoordig zijn verandermanagers voor een aantal dagen per week binnen de organisatie werkzaam om ervoor te zorgen dat mens, techniek en organisatie in lijn liggen met elkaar. De trend voor de komende jaren? De inzet van apps, gametechniek en maatwerk film wordt steeds groter binnen het vakgebied verandermanagement & adoptie. Het spelenderwijs en zo gepersonaliseerd mogelijk gedragsverandering aanpakken, zorgt voor een grotere motivatie bij de eindgebruiker om te gaan werken met de nieuwe technologie."



Business Intelligence en data science: datagedreven voorspellingen

Jan Willem Küper, Competence Lead Business Intelligence vertelt: "De komende jaren wordt datagedreven werken nog belangrijker. Indien een onderneming datagedreven wil werken, zijn op het gebied van data-analyse en business intelligence verschillende zaken noodzakelijk. Denk hierbij aan de aanschaf van aan data managementplatformen of extra aandacht voor gegevensbeveiliging, data kwalificaties, data kwaliteit en data governance. Veel van de huidige data-analyses zijn gebaseerd op historische data, maar de focus verschuift snel naar een meer toekomstgerichte (en zelfs geautomatiseerde) datagedreven besluitvorming. Het data management platform en real-time analytics zijn hierbij essentieel om te komen tot continue intelligentie. Een systeem dat real-time analyses integreert met bedrijfsactiviteiten en acties aanbeveelt op basis van zowel historische als real-time gegevens."

Ook Carlo van Haren, Competence Lead AI/ML en Data Science ziet voornamelijk ontwikkelingen op het gebied van datagedreven werken. "Data in combinatie met kunstmatige Intelligentie (AI) en machine learning (ML) wordt steeds meer een essentieel onderdeel voor de bedrijfsvoering en -optimalisatie. Het draagt bij aan optimalisaties en innovaties in producten, processen en ambities. Voor bedrijven betekent dit dat ze steeds vaker datagedreven gaan opereren. De technologische ontwikkelingen op dit vakgebied gaan erg snel. Leveranciers als Microsoft, Google, IBM en vele andere hebben data tot hun prioriteit gemaakt. Dit maakt de innovaties op dit moment in een stroomversnelling zitten. Hierdoor worden bedrijven ook steeds minder afhankelijk van specialisten De combinatie van deze twee trends versterken elkaar: bedrijven willen meer datagedreven werken en leveranciers hebben steeds krachtigere tools om dat te kunnen ondersteunen."

Doorsturen Reageer

Laatste nieuws Grote organisaties zorgen beter voor thuiswerkende werknemers Nederlander mist menselijk contact en interactie tijdens virtuele les De belangrijkste trends voor managers rondom IT op de werkvloer Gerelateerde nieuwsitems Tech trends 2020: wat gebeurde er wél dit jaar? Gebruikers opleiden, Cloud Security en XDR zijn cruciaal voor cyberveiligheid in 2021 Acht cybersecurity trends voor 2021 De tech trends van 2021 Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN Naam: Emailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.