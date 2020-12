De midden manager als baken in deze onrustige tijd Hoe u als midden manager voor de verbinding kunt zorgen in een team dat volledig op afstand werkt - Nu, meer dan ooit, hebben we de midden manager nodig. De huidige covid-19 crisis vraagt om een sterke verbindende schakel tussen de organisatie (topmanagement) en de veelal thuis werkende medewerkers. In maart was er sprake van een ‘intelligente lock-down’ en gingen ons land nagenoeg volledig op slot. En ook nu is er weer een lock-down.



Thuiswerken is de norm, en de afstand tussen de organisatie/collega’s en het management is groter dan ooit. Koren op de molen voor mensen die toch al vinden dat de midden management overbodig is. Niets lijkt echter minder waar.



Stabiele factor

Medewerkers die thuis werken hebben behoefte aan iemand die een stabiele factor vormt en hulp biedt. Gedurende deze tijden van werken op afstand is de midden manager daarom de ruggengraat van veel ondernemingen. Meer dan ooit moeten organisaties gericht zijn op het sturen op output, en niet op de hoeveelheid uren die een medewerker bezig is. Daarnaast is het van belang om de afstand tussen organisatie en mensen zo klein mogelijk houden. Ook het vertrouwen dat medewerkers niet de kantjes eraf lopen is uitermate belangrijk.

In aansluiting op recent onderzoek uitgevoerd door Freek Hermkens kunnen midden managers juist vanuit hun positie als verbindende schakel een belangrijke rol spelen in het leveren van een succesvolle bijdrage gedurende deze crisis (verandering). Ze functioneren als verbindende schakel tussen het topmanagement en de medewerkers. Zo kunnen ze de afstand overbruggen tussen de organisatie en de medewerkers en daarmee zowel de veranderingen die uit onder andere covid-19 voortvloeien, als de dagelijkse activiteiten op de werkvloer leiden.



Rollen

Gedurende deze crisis moeten midden managers vanuit hun rol de verandering leiden, verandering doorvoeren en het eigen gedrag veranderen. Als midden managers zich bewust zijn van hun rollen en hier goed invulling aan weten te geven kunnen ze als benodigde bakens in deze tijd optreden.

Het invullen van die rollen bestaat uit verschillende aspecten. De midden manager moet nu virtueel leiding geven en op afstand impact maken. Dit vraagt om een andere manier van leiding geven. U dient nog meer gefocust zijn op het verbinden en samenbrengen van mensen. Besef als manager dat niet u belangrijk bent, maar uw team en medewerkers. Laat zien dat het resultaat van de verandering belangrijker is dan uw eigen belang. Hierbij is het zaak dat u niet bang bent een keer een fout te maken. Als het u overkomt, geef het toe en stel u kwetsbaar op.

Voor het doorvoeren van deze verandering moet de midden manager het team helpen experimenteren met de nieuwe manier van werken. Daarbij is wellicht de uitspraak van onze premier te gebruiken: "Soms moet u 100 procent van de beslissingen nemen met 50 procent van de kennis van zaken". De situatie is nieuw en we weten niet alles maar zijn wel bereid om te leren en te groeien. Het naar de werkvloer gaan en weten wat er speelt blijft belangrijk maar ook dit moet ook een nieuwe invulling krijgen. U kunt immers niet meer fysiek over de werkvloer lopen en een praatje houden. Contact houden met uw medewerkers en collega’s kan bijvoorbeeld ook door het bewust inplannen van virtuele koffies. Zorg er daarbij voor dat de gesprekken over meer gaan dan alleen de inhoud. Weten wat er breed speelt en oprecht geïnteresseerd zijn is meer nog dan eerst van groot belang.



Hulpmiddelen

Ook het simpelweg zorgdragen voor de nodige hulpmiddelen om thuis te kunnen werken en het tonen van extra betrokkenheid door middel van een attentie of aardigheid horen hierbij.

Dit alles vraagt om een aanpassing van het eigen gedrag. Als midden manager moet u nog meer loslaten en uw team de vrijheid geven maar zodanig dat de medewerkers zich wel nog gesteund voelen. Werk en privé gaan meer door elkaar heen lopen zowel voor u als manager, als voor uw team. Accepteer dat. Mensen gaan meer uren maken of op verschillende tijden aan de slag. Coach hierop en zorg ook voor de nodige bescherming, zodat mensen ook nog tijd nemen om af te schakelen. In de virtuele teams moet u nieuwe werkafspraken maken. Het is net alsof u jaren in een team met een vast systeem heeft gespeeld en dit nu opeens gaat veranderen. Maar ook in dit nieuwe systeem bent u verantwoordelijk voor het uitzetten van de lijnen en moet u als midden manager zichtbaar aanwezig zijn. Zorg voor verbondenheid op afstand.



Tot slot

Extra belangrijke punten zijn de samenwerking tussen top en midden management en zorgen dat er vertrouwen is. Zorg er als topmanagement voor dat de midden manager kan sturen en de kaders mee krijgt waar binnen hij kan acteren. Want, zoals Hermkens in zijn onderzoek aangeeft, als het topmanagement het ene zegt maar het andere doet, kan het voor de midden manager lastig zijn de verandering te ondersteunen. En juist de rol van echte verbinder is nodig om deze verandering te kunnen begeleiden.

Kunnen we in de toekomst kijken? Nee, maar de verbindende schakel zal door het meer werken op afstand de komende periode belangrijker zijn dan ooit tevoren. En zoals het zich nu laat uitzien is het een marathon en geen sprint en moeten we een lange adem hebben.

Doorsturen Reageer

Laatste nieuws HR-professional vindt automatiseren HR slecht idee Bij helft Nederlanders komt gezelschapsspel op tafel tijdens feestdagen De midden manager als baken in deze onrustige tijd Gerelateerde nieuwsitems Manager anno nu zit in een spagaat Stress raakt middenmanager het hardst Veranderende werkcultuur vraagt om ‘zorgende’ leiders Eén op de drie werkenden spreekt niet met manager over werk/privé-balans