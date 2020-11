 Werknemers willen minstens één dag per week weg van de keukentafel

Internationaal onderzoek legt de gevolgen bloot van bijna een jaar thuiswerken - Sinds corona als pandemie de landsgrenzen overging, werken mensen wereldwijd grotendeels vanuit huis. En de gevolgen hakken erin, blijkt uit internationaal kwalitatief onderzoek van WeWork en Brightspot Strategy. Maar liefst 90 procent van de ondervraagden heeft dringend behoefte aan minstens één dag in de week ergens anders te werken dan thuis.



De situatie komt het resultaat ook niet ten goede; door het thuiswerken is de productiviteit van meer dan 3 op de 5 werknemers met 15 procent gedaald.



Grote afstand

Vooral werknemers die normaal gesproken meer dan 65 procent van hun werktijd met collega’s samenwerken, vinden het lastig om beslissingen te nemen. Daarbij missen ze de creativiteit om problemen op te lossen en nieuwe ideeën te bedenken. Ook de betrokkenheid neemt sterk af omdat veel werknemers aangeven het nieuws over de organisatie waar zij werkzaam zijn niet bij te houden.



Terug naar kantoor

De werknemers die thuiswerken het moeilijkst vinden, zijn in hun werkprocessen sterk afhankelijk van collega’s (collaboratives). Ook mensen waarvan het grootste gedeelte van hun werk is gefocust op communicatie intern bij het bedrijf (internals) of werknemers die gewend zijn om strikt met een team te socializen (tribes) hebben het zwaar. Deze groepen of werkstijlen vertegenwoordigen ongeveer de helft van alle kantoormedewerkers. De oplossing om deze groep tevreden te stellen lijkt behapbaar als de maatregelen dit weer toelaten. De overgrote meerderheid (90 procent) wil zo snel mogelijk minstens één dag in de week weer naar kantoor. Slechts twintig procent van deze groep wil het liefst weer vijf dagen per week terug naar een kantooromgeving.

"Ons onderzoek toont aan dat werken op afstand een bijzonder negatief effect heeft gehad op de samenwerking tussen werknemers, gezien het gebrek aan spontane ontmoetingen om gedachten en ideeën uit te wisselen. Vaak is het de informele communicatie bij een kopje koffie die helpt om creativiteit te creëren en een bedrijfscultuur te behouden," aldus Nikolay Kolev, Managing Director Northern & Central Europe bij WeWork.