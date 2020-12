Marcel Krom is CIO of the Year 2020

- Marcel Krom, CIO van PostNL, is winnaar van de CIO of the Year Award 2020. Hij dankt de prijs aan zijn grote rol in de digitale transformatie van het post- en pakketbedrijf. "Marcel Krom heeft er als CIO voor gezorgd dat PostNL als gevestigd bedrijf met een lange historie snel genoeg is om de digitale concurrentie aan te kunnen," zegt juryvoorzitter Bernhard van Oranje. "Als jury hebben we gezien hoe hij met succes weet om te gaan met de complexiteit van een grote organisatie en zaken in beweging weet te brengen."



Marcel Krom kwam over het geheel genomen als beste kandidaat uit het selectieproces. Dit doortimmerde proces bestaat onder meer uit de Digital Acceleration Index (het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek door BCG, The Boston Consulting Group), het intensieve leiderschapsassessment van Squadra en een evaluatie van de rol in de Nederlandse CIO-gemeenschap door CIO Magazine.

"We hebben voor een leider gekozen die de digitale transformatie tot leven weet te brengen. Het maakt daarbij niet uit of deze leider een CIO, CDO of CTO is. Marcel Kroms benadering van digitalisering kunnen we kenschetsen als fundamenteel, met veel begrip van de onderliggende change drivers," aldus Van Oranje.

De CIO of the Year Award werd op dinsdag 24 november uitgereikt tijdens de CIODAY, die dit jaar online plaatsvond. Naast de uiteindelijke winnaar waren Daniël Gebler (Picnic), Corné Mulders (UMC Utrecht) en Aart Rupert (Damen Shipyards) genomineerd voor de titel.



Digitale revolutie

PostNL is bezig met een programma voor digitale transformatie, geleid door de hele directie, waarbij Marcel Krom de verantwoordelijkheid voor de verbinding en de voortgang draagt. Een van de speerpunten heeft betrekking op een herontwerp van het businessmodel van het postbedrijf, waardoor verdere digitalisering mogelijk wordt. Ook de supply chain bij het snelgroeiende onderdeel Pakketten wordt volledig gedigitaliseerd, wat noodzakelijk is om in de razendsnelle wereld van de e-commerce te kunnen groeien. Daarnaast gaan de agile teams van het bedrijf volledig op basis van customer journeys werken, wat een reset van de complete ‘voorkant’ van de organisatie met zich meebrengt. Die reset raakt zowel business development, customer experience en de customer journey, als productmarketing, tarifering en IT. Nu al stijgt PostNL met de toepassing van AI en smart logistics duidelijk uit boven wat gebruikelijk is in de logistieke sector.



Onderscheidende visie

Rob Beijleveld, CEO van ICT Media en initiatiefnemer van de CIO of the Year Award, vindt Krom een uitstekend voorbeeld van een succesvolle digitale ‘transformator’: "Hij begrijpt welke factoren een digitale transformatie beïnvloeden en ziet de samenhang tussen die factoren."

Ook de andere juryleden waren zeer te spreken over de uiteindelijke winnaar. Ze wezen op zijn hechte samenwerking met de businessafdelingen binnen PostNL, zijn leiderschap en zijn kennis van digitale architectuur. "Bovendien is hij een inspirerend voorbeeld voor Nederlandse CxO’s die bij digitalisering betrokken zijn. En welke CxO is dat tegenwoordig niet?" aldus de jury.



Juryproces

Bij de CIO of the Year Award is een strikt en objectief proces gevolgd, waarbij de prijs is toegekend aan de kandidaat die het hoogst scoort op geleverde prestaties en de manier waarop deze zijn rol en functie invult. Dat er uiteindelijk één winnaar is gekozen, betekent geenszins een negatieve beoordeling van de andere genomineerden. Zij waren allemaal podiumwaardige kandidaten.

In de beoordeling door BCG en Squadra telden zaken mee als performance, perceptie door de business, alsmede persoonlijke competenties. De afsluitende jurybijeenkomst in de Pinnacle Tower in Amsterdam, waar alle genomineerden present waren, gold als een laatste validatie van het selectieproces.

De kernjury werd dit jaar gevormd door Arthur Govaert (CIO Platform Nederland en RadboudUMC), Marc Schuuring (BCG), Tjibbe van der Zeeuw (Squadra), Rob Beijleveld (ICT Media) en Arnoud van Gemeren (CIO Magazine). Bernhard van Oranje (Levi9 Global Sourcing) is juryvoorzitter. Nieuw in het gezelschap was Hylke Sprangers, winnaar van de CIO of the Year Award in 2018, die voor de verkiezing van 2021 plaats zal maken voor de winnaar van 2019, Perry van der Weyden (Rijkswaterstaat).