 Vijf tips om uw wachtwoorden veilig te onthouden

Onthoudt u al uw wachtwoorden? - In de meeste gevallen geldt: hoe beter het wachtwoord, hoe lastiger het is om te onthouden. Zeker wanneer u verschillende wachtwoorden gebruikt voor verschillende accounts. Want schreef u dat ene wachtwoord nou met een hoofdletter of met een speciaal teken?



Gelukkig zijn er verschillende manieren die u kunt gebruiken bij het onthouden van uw wachtwoord. Het blogteam van Tele2 zette ze op een rijtje.



1. LastPass

Wanneer u moeite hebt met het onthouden van verschillende wachtwoorden, kunt u gebruik maken passwordmanager LastPass. Deze applicatie kunt u het beste begrijpen als een soort digitale kluis die uw wachtwoorden en inloggegevens bewaart en codeert. Ook maakt LastPass automatisch back-ups van al uw wachtwoorden en inloggegevens. Handig! En u hoeft maar één masterwachtwoord te onthouden.



LastPass is gratis te downloaden voor Android en iOS.



2. 1Password

Uiteraard kan 1Password niet ontbreken in dit overzicht. Ook met deze app slaat u uw wachtwoorden veilig op in een digitale kluis. U kunt 1Password 30 dagen gratis uitproberen. Wanneer de app bevalt, kunt u na deze proefperiode besluiten om over te stappen op een betaald abonnement. Wat u hiervoor terugkrijgt? Een duidelijke, overzichtelijke én veilige manier om sterke wachtwoorden te creëren en op te slaan. Ook kunt u de app gebruiken om onder andere credit card gegevens, adressen, notities en paspoorten op te slaan. Van alle markten thuis dus.



1Password is gratis te downloaden voor Android en iOS.



3. Wachtwoord onthouden via iCloud-sleutelhanger

Maakt u regelmatig gebruik van Apple producten? Dan heeft u vast al eens van de zogeheten ‘iCloud-sleutelhanger’ gehoord. Deze handige tool van Apple slaat tijdens het gebruik van apps en accounts al uw inloggegevens op. Dit gebeurt in een beveiligde omgeving. Wanneer u vervolgens wilt inloggen op uw Apple producten zal u nooit opnieuw uw inloggegevens hoeven in te vullen. U hoeft niets meer te onthouden, want dit doet iCloud voor u.



4. Wachtwoord onthouden via cookies

Deze manier van wachtwoord onthouden is er handig mocht u vaak via uw laptop of computer inloggen. Logt u voor het eerst in op een website? In dat geval krijgt u de mogelijkheid om uw inloggegevens te bewaren. Via cookies wordt uw wachtwoord dan opgeslagen. De volgende keer als u de website bezoekt, hoeft u dan niet alles opnieuw in te voeren. Erg handig! Wel heeft dit als nadeel dat wanneer u uw cookies verwijdert, u ook deze inloggegevens kwijt bent.



5. Schrijf ze op!

Het wat ouderwets, maar u kunt er ook voor kiezen om uw wachtwoorden gewoon op papier op te schrijven. Inkt blijft namelijk jaren bestaan, waardoor u altijd gemakkelijk uw wachtwoorden en gebruikersnamen terug kunt vinden. U moet natuurlijk wel goed onthouden waar u het bewaart en verstopt.