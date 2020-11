 Een op drie Nederlanders verwacht dit jaar minder Black Friday-aankopen te doen

47 procent verwacht minder overbodige spullen te bestellen - Maar liefst 36 procent van de Nederlanders verwacht tijdens Black Friday minder aankopen te doen dan een jaar geleden. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.007 Nederlandse consumenten, uitgevoerd door Panelwizard. Daarnaast denkt bijna de helft van alle ondervraagden op de laatste vrijdag van november minder spullen en/of producten te bestellen die ze eigenlijk niet nodig hebben.



Opvallend genoeg lijken vooral vrouwen zich dit jaar in te houden tijdens Black Friday. Zo verwacht maar liefst 52 procent van hen minder impulsaankopen te doen dan een jaar geleden en zegt 41 procent überhaupt minder te gaan bestellen tijdens het online kortingsfestijn. Onder mannen bedragen deze percentage slechts 42 en 31 procent. "Wanneer we kijken naar de voorgaande jaren, dan zien we grote verschillen in het aankooppatroon van mannen en vrouwen tijdens Black Friday," zegt Vince Franke van Acties.nl. "Er zijn uiteraard altijd uitzonderingen, maar over het algemeen ligt de focus bij vrouwen op kleding en cosmetica, terwijl mannen meer elektronica kopen. Onze ervaring leert dat tijdens Black Friday – en aansluitend Cyber Monday – juist op het gebied van consumentenelektronica de hoogste kortingen gelden."



Vraag en aanbod

Uit het onderzoek blijkt dat een aanzienlijk gedeelte van de respondenten verwacht dat niet alleen de vraag, maar ook het aanbod tijdens Black Friday minder zal zijn. Zo denkt 36 procent van de Nederlanders dat er vanwege corona dit jaar minder (web)winkels meedoen aan Black Friday. Daarnaast verwacht maar liefst 38 procent van de ondervraagden dat de geboden kortingen dit jaar lager uitvallen dan voorheen. Opvallend genoeg zijn jongeren het meest sceptisch over de aankomende Black Friday. Maar liefst 46 procent van hen verwacht dat er minder (web)winkels meedoen en 53 procent gaat uit van minder spectaculaire kortingen. Franke: "Het is geen geheim dat corona er het afgelopen jaar flink heeft ingehakt, zowel bij de winkels als de consument. Ik deel echter niet het pessimisme onder de jongeren. Ook tijdens de aankomende Black Friday kan de oplettende koopjesjager waarschijnlijk flink besparen. Zoals bij iedere editie geldt echter dat u goed moet zoeken en er niet van moet uitgaan dat u het nieuwste model voor de helft van de prijs krijgt. Veel bedrijven gebruiken Black Friday om van hun voorraad af te komen."



Overbodig

Volgens recente cijfers van het CBS lag de internetomzet van de detailhandel in het tweede kwartaal van 2020, 54,8 procent hoger dan een jaar eerder. Desondanks stelt slechts acht procent van de ondervraagden dat ze het prima zouden vinden wanneer alle fysieke winkels zouden verdwijnen. Jongeren zijn hiervan met dertien procent de grootste voorstanders. Franke: "In Nederland heeft het zwaartepunt van Black Friday altijd al online gelegen. Amerikaanse toestanden zoals de lange rijen en vechtende koopjesjagers ben ik hier eigenlijk nog nooit tegengekomen. Persoonlijk denk ik dat fysieke winkels altijd blijven bestaan, al is het maar om snel nog even iets te kunnen halen wanneer u het nodig hebt."