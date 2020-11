 Duurzame inzetbaarheid en maximale arbeidsparticipatie van groot belang

Nationale-Nederlanden over kabinetsreactie Borstlap - Nationale-Nederlanden kan zich goed vinden in de recente kabinetsreactie op de adviezen van de commissie Regulering van Werk (Commissie Borstlap, ‘In wat voor land willen wij werken?’) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Het betere werk). Het kabinet verwijst in haar reactie naar beleid dat al is ingezet om vaste contracten aantrekkelijker te maken.



Maar het geeft ook aan dat aanvullend beleid nodig is dat door het huidige kabinet niet gerealiseerd kan worden. Met het kabinet is Nationale-Nederlanden het eens dat het huidige stelsel met (financiële) prikkels om verzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen en te verkorten moet worden behouden. Zoals de loondoorbetalingsverplichting van twee jaren en de WIA (Arbeidsongeschikt na ziekte). Het kabinet werkt eveneens aan (de contouren van) een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Hierbij hecht het aan een bepaalde mate van keuzevrijheid, hetgeen Nationale-Nederlanden onderschrijft.

Met de adviezen en de reactie van het kabinet is het duidelijk dat er maatregelen nodig zijn om de arbeidsmarkt opnieuw in te richten. Volgens Tjeerd Bosklopper, lid van de Management Board van NN Group, ‘is de betekenis van wendbare bedrijven en weerbare werkenden groot. Duurzame inzetbaarheid en maximale arbeidsparticipatie, mede ook gezien vanuit het oogpunt van de bedrijfscontinuïteit, is van groot belang. Vooral nu het aanbod van werk steeds sneller verandert. Hierbij staat gelijkheid in werk en sociale zekerheid voor alle werkenden voorop.’



Arbeidsproces

De wetgeving van de afgelopen decennia over loondoorbetaling, WIA en re-integratie hebben een belangrijk aandeel gehad in het bespoedigen van de terugkeer in het arbeidsproces. Met als gevolg het terugdringen van verzuim, het verlagen van de instroom in de WIA en het verhogen van de uitstroom van werknemers uit de WGA (arbeidsongeschiktheidsuitkering). Dit heeft geresulteerd in een hogere arbeidsparticipatie. Dat het kabinet de loondoorbetaling op twee jaar wil houden voorkomt dan ook een afwenteling van het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico met als gevolg forse extra maatschappelijke kosten door langer verzuim en hogere WIA instroom.



Inzetbaarheid

Als het gaat om inzetbaarheid ziet Nationale-Nederlanden dat dit nog onvoldoende van de grond komt. Naast het LLO-beleid (Leven Lang Ontwikkelen) waaraan het kabinet werkt, heeft OVAL (brancheorganisatie van Arbodiensten) recent een aantal aanbevelingen gedaan voor de Arbovisie 2040: Werken is gezond, van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zo kunnen het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) en de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) beter worden ingezet, waarbij gezonde leefstijl en mentale weerbaarheid belangrijke thema’s zijn. Hierbij is het tevens mogelijk dat een verplichte gecombineerde PMO en loopbaan APK kan bijdragen aan het verbeteren van de inzetbaarheid. Nationale-Nederlanden ondersteunt dit graag in de praktijk vanuit haar (re-integratie) dienstverlening aan werkgevers en werknemers.



Een uitgebreide reactie van Nationale-Nederlanden op de adviezen van de commissie Borstlap is op nn.nl te vinden.