 Verdubbeling van geld voor duurzame inzetbaarheid (nu 1,6 miljard)

Aantal werknemers met eigen budget voor duurzame inzetbaarheid is verdubbeld - Nederlandse werknemers hebben dit jaar zeker 1,6 miljard euro beschikbaar voor zaken als opleiding, loopbaanoriëntatie, financiële scans en andere zaken die onder duurzame inzetbaarheid vallen. Het via cao’s beschikbare geldbedrag is sinds 2013 verdubbeld.





Dat blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN naar financiële afspraken over duurzame inzetbaarheid in cao’s. AWVN is betrokken bij het merendeel van alle Nederlandse cao’s en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaarden­regelingen in Nederland.



Eigen budget voor duurzame inzetbaarheid

In de afgelopen vijf jaar verdubbelde ook het aantal werknemers dat een eigen budget heeft voor duurzame inzetbaarheid en het aantal cao’s waarin financiële afspraken zijn gemaakt over duurzame inzetbaarheid. Het aantal cao’s met financiële afspraken nam tussen 2013 tot 2018 toe van 78 naar 157. Het aantal werknemers met een budget groeide van 1,0 miljoen naar 2,3 miljoen. Het gemiddelde budget waarover de betreffende werknemers jaarlijks beschikken groeide tussen 2013 en 2018 van 669 naar 706 euro. Daarnaast stellen veel regelingen tijd beschikbaar aan werkenden.



Grote keuzevrijheid

Werknemers mogen hun budget met grote keuzevrijheid besteden. Belangrijkste bestedingsdoelen (vaak in combinatie) zijn opleidingen al dan niet aansluitend bij de huidige functie (39 procent), training (28 procent), maatregelen die de persoonlijke werk-privébalans verbeteren (24 procent) en loopbaanadvies (achttien procent).

73 procent van de werkgevers geeft ‘het bieden van eigen regie rond loopbaan en persoonlijke ontwikkeling’ op als belangrijkste reden om een DI-regeling in te voeren. Dat betekent dat de werknemer zoveel mogelijk zelf moet bepalen welke opleidingen hij doet.



Regelingen te vrijblijvend

Over de besteding van de beschikbare budgetten zijn de werkgevers minder tevreden. Werknemers zijn nog te weinig met hun eigen inzetbaarheid bezig, zegt meer dan de helft van de werkgevers. Ook is het lijnmanagement vaak onvoldoende betrokken bij het thema om een stimulerende rol te kunnen spelen. Daarbij zijn de regelingen als zodanig in de ogen van veel werkgevers te ‘vrijblijvend’.



Over het onderzoek

Het AWVN-onderzoek naar afspraken over duurzame inzetbaarheid werd in twee delen uitgevoerd. In het kwantitatieve deel A werden alle Nederlandse cao’s van 2013 vergeleken met die van 2018. In het kwalitatieve deel B werd het bedrijfsleven gevraagd naar ervaringen met beleid rond duurzame inzetbaarheid. Aan deel B namen ruim 300 werkgevers deel. Zij vormen qua activiteiten en omvang een afspiegeling van het Nederlandse bedrijfsleven met een lichte oververtegenwoordiging van grote werkgevers.



Duurzame inzetbaarheid gaat in de kern om vitaal en gezond kunnen doorwerken tot op hogere leeftijd. Het levert competente, fitte, weerbare en gemotiveerde medewerkers op, die optimaal bijdragen aan een flexibele en productieve organisatie. Duurzame inzetbaarheid wordt zowel door overheid, vakbonden als werkgevers gezien als een antwoord op de uitdagingen waarvoor de samenleving wordt gesteld door de grote veranderingen op de arbeidsmarkt en de vergrijzing.