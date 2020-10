Vijf tips voor managers om corona-burnouts te voorkomen

Aanhoudende corona-stress zorgt voor flinke stijging van burnouts - Experts verwachten dat het aantal burnouts de komende maanden flink zal stijgen. Het zou gaan om vier miljoen mensen die binnen een half jaar mogelijk uitvallen als er geen actie wordt ondernomen. Burnouts kosten bedrijven tienduizenden euro’s per werknemer en zorgen voor veel persoonlijk leed.



Deze vijf tips van Ellen Botman, expert op het gebied van stress-interventies en CEO van Happy Brain® Clinics, helpen corona-burnouts voorkomen.

"Een burnout heeft nooit één oorzaak, maar is altijd een combinatie van verschillende factoren. De coronacrisis zorgt er onder meer voor dat mensen zich zorgen maken over hun baan, geldzorgen krijgen en tegelijkertijd met een andere thuissituatie te maken krijgen. We moeten nu in actie komen om corona-burnouts te voorkomen," Ellen Botman.

Een werknemer met een burn-out kost een werkgever gemiddeld 250 euro per dag, exclusief vervangingskosten en productieverlies. De maatschappelijke kosten van verzuim door stress wordt geschat op 2,8 miljard euro per jaar. "Bovendien zorgt een burnout voor veel persoonlijk leed: iemand verliest alle energie en plezier in het werk en in het leven. Dat leed is niet in geld uit te drukken."



1: Simuleer reistijd

Uit nieuw onderzoek blijkt dat het immuunsysteem snel vooruitgaat bij twintig minuten aaneengesloten bewegen per dag. Stimuleer thuiswerkende werknemers elke dag om zo’n twintig minuten te wandelen aan het begin van de werkdag (‘naar kantoor’) en als het kan ook aan het einde van een werkdag (‘naar huis’). Hiermee simuleren ze reistijd. Ook ontstaat er een organische scheiding tussen privé en werk, wat het stressniveau ook goed doet.



2: Laat targets los, geef vertrouwen

Managers en werkgevers die burnouts willen voorkomen, doen er goed aan om targets los te laten en vertrouwen te geven. Mensen willen van nature een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij en aan hun werk, en hebben daar helemaal geen targets voor nodig. Vertrouwen geven gebeurt wanneer onderlinge competitie plaatsmaakt voor een positieve benadering. Het vermindert de stress in een team en vergroot de kans op het gewenste (bedrijfs-)resultaat.



3: Monitor en grijp in waar nodig

Ongeveer drie op de vier mensen met een burnout ziet die burnout zelf niet aankomen. Hun omgeving ziet het meestal wel aankomen. Moedig daarom collega’s aan om aan de bel te trekken als ze merken dat een collega chaotischer wordt, slechter kan relativeren of een korter lontje heeft. Monitor en grijp in waar nodig, door actief hulp aan te bieden.



Tip 4: Houd rekening met verschil tussen man en vrouw

Mannen en vrouwen gaan op een andere manier om met stress. Dit wordt door een verschil in hormonen veroorzaakt. Waar een man stress beter verwerkt door zich in te spannen, verwerkt een vrouw stress beter door zich te ontspannen. Moedig deze ont- of inspanning aan bij werknemers.



Tip 5: Zorg voor balans op de werkplek

Stel uzelf de vraag of werknemers het werk doen dat bij ze past en waar ze energie van krijgen. Is er een match tussen taken en talent? Wordt iedereen, met diens talenten en beperkingen, geaccepteerd en gezien? Een balans tussen geven hoeft niet louter financieel te zijn: is er genoeg ruimte voor erkenning en waardering?