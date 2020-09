 Veel organisaties in kritieke sectoren scoren laag op securtiy

KnowBe4 presenteert diepgaand onderzoeksrapport over Security Culture - KnowBe4 presenteert zijn Security Culture Report 2020-editie. Dit rapport geeft inzicht in wereldwijde trends op het gebied van security-cultuur, een relatief nieuw onderzoeksgebied. Voor het "Security Culture Report 2020" is data verzameld van 120.050 medewerkers die werkzaam zijn bij 1.107 verschillende organisaties, afkomstig uit 24 landen.



In totaal werden zeventien bedrijfssectoren onderzocht die zijn vergeleken aan de hand van hun totale security culture scores en de scores per dimensie van security culture. De dimensies die de specifieke security-cultuur van een organisatie bepalen zijn: houding, gedrag, kennis, communicatie, regelnaleving, normen en verantwoordelijkheden.



Kritieke sector scoort laag

Het rapport toont aan dat er een grote kloof bestaat tussen de best scorenden en de slechts scorenden op het gebied van security culture. Waar de banksector, financiële dienstverlening en verzekeringssector het best scoren, geldt dat niet voor het onderwijs, de logistiek- en energiesector. Dat security in de financiële wereld hoger scoort, was te verwachten, echter resultaten uit het onderzoek voor het onderwijs en diverse nutssectoren is volgens de onderzoekers alarmerend. Dit zijn organisaties die vaak deel uitmaken van de vitale en kritieke sector. Het is daarom belangrijk dat data, systemen en netwerken veilig blijven opereren.

Kai Roer, managing director van CLTRe, een bedrijf van KnowBe4. "Cultuur kan de security van een organisatie aanzienlijk beïnvloeden. Met dit onderzoek willen we de meest uitgebreide studie bieden met betrekking tot gegevens gerelateerd aan cybersecurity en cultuur."