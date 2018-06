 Vrouwen fors minder benaderd door recruiters dan mannen

Mannen happen sneller als recruiter hen benadert - Hoogopgeleiden hebben een hoge pet op van de Rabobank als werkgever, blijkt uit het jaarlijkse Intermediair Imago Onderzoek. De bank ontvangt dit jaar daarom de titel van Favoriete Werkgever 2018.



Van de ondervraagde hoogopgeleiden wordt een derde één of meerdere keren per maand benaderd door recruiters. Vrouwen krijgen veel minder vaak een baan aangeboden dan mannen. 41 procent krijgt nooit een aanbod van recruiters tegenover twintig procent van de mannen. Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 4.000 hoogopgeleide (hbo en wo) Nederlanders.



Hoogopgeleide mannen

Recruiters hebben een grotere kans van slagen bij hoogopgeleide mannen. Een kwart van de vrouwen gaat namelijk nooit op een aanbod in. Mannen happen sneller; slechts zeventien procent van hen geeft aan aanbiedingen van recruiters altijd af te slaan. Garikai van Weydom, researcher bij de Persgroep Employment Solutions: " Uit ons onderzoek blijkt dat vrouwen minder benaderd worden voor een nieuwe baan dan mannen. De percentages liggen in werkelijkheid waarschijnlijk iets minder ver uit elkaar. Mannen komen er gemakkelijker voor uit benaderd te zijn door recruiters en dikken dit wellicht ook nog wat aan. Vrouwen stellen zich wat bescheidener op over dit onderwerp, dat zien we bijvoorbeeld ook bij salarisonderhandelingen. Vrouwen mogen wel wat meer voor zichzelf opkomen."



Aan zelfvertrouwen geen gebrek

Als hoogopgeleiden uit zichzelf op zoek gaan naar een nieuwe baan, zien zij nu minder beren op de weg dan voorgaande jaren. 42 procent denkt binnen drie maanden een nieuwe baan gevonden te hebben, tegenover 34 procent in 2017. Dertien procent denkt dit zelfs binnen één maand voor elkaar te hebben. Deze zelfverzekerdheid is ook terug te zien in het groeiende optimisme onder werknemers, dat ook dit jaar doorzet. Waar in 2014 bijna 74 procent aangaf optimistisch te zijn over het behoud van hun huidige baan, is dat nu 82 procent.



Dertiende maand bovenaan de wensenlijst van arbeidsvoorwaarden

Om hun werknemers tevreden te houden, moeten werkgevers hun portemonnee trekken. 44 procent van de hoogopgeleiden heeft namelijk een dertiende maand als arbeidsvoorwaarde bovenaan het wensenlijstje staan. Werknemers zijn overigens wel tevreden met hun huidige arbeidsvoorwaarden, deze geven zij gemiddeld een 7,2. Sommige arbeidsvoorwaarden maken werkgevers extra aantrekkelijk; werknemers blijven hierdoor bij hun huidige werk, of maken op basis hiervan juist de keuze om te switchen naar een nieuwe werkgever. Maar ook bij deze zogenoemde pullfactoren zijn er tussen de seksen duidelijke voorkeursverschillen. Zo beschouwen vrouwen (49 procent) een vast contract vaker dan mannen (38 procent) als reden om niet te switchen van werkgever. Prettige collega’s zijn net als voorgaande jaren de belangrijkste reden om te blijven.



Top tien belangrijkste pullfactoren

Prettige collega’s (54 procent) Uitdagende inhoud van het werk (51 procent) Goede werk-privé balans (46 procent) Vast contract (43 procent) Werk dichtbij huis (40 procent) Goed inkomen (38 procent) Goede relatie met leidinggevende (34 procent) Flexibel werken (28 procent) Voldoende vakantiedagen (26 procent) Doorgroeimogelijkheden (23 procent)

Rabobank Favoriete Werkgever 2018

Elk jaar onderzoekt Intermediair welke bedrijven tot de Favoriete Werkgevers van hoogopgeleiden behoren, op basis van de ambities, wensen en verwachtingen van hun huidige werkgever en de arbeidsmarkt. Dit jaar is Rabobank, na vijf jaar, weer benoemd tot Favoriete Werkgever. De bank scoorde de afgelopen jaren al goed en stond afwisselend in de top drie en top vijf van favoriete werkgevers.



Favoriete Werkgevers 2018 Ranking 2017

Rabobank 3 Phillips 1 Shell 2 ING 5 Google 6 De Politie 7 KLM 8 ABN AMRO 9 Unilever 4 Apple 23