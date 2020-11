 C-level meer dan ooit in spagaat

Aanvullend kwantitatief onderzoek zorgt voor interessante verdieping - Ondanks het besef van wat de grootste ontwikkelingen, kansen en uitdagingen zijn, blijkt uit het C-level-onderzoeksrapport van IAB Nederland dat professionals moeite hebben met het vinden van de juiste balans op strategisch en organisatorisch vlak.



De ambitie om alle ontwikkelingen te volgen en kansen te benutten, en dat ook nog eens in een hoog tempo, blijkt voor een ongekende complexiteit en in sommige gevallen ook voor aanzienlijke wrijving te zorgen.



Nieuwe onderzoeksmethodiek

Voor de vierde editie van het jaarlijkse CMO-onderzoek heeft onderzoeksbureau DVJ Insights in opdracht van IAB Nederland niet alleen met CMO’s gesproken, maar ook aan meer dan 250 senior professionals aan de bureau-, technologie- en publisherskant gevraagd naar hun visie op de toekomst van het marketing- en media-ecosysteem. De combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek zorgt in dit C-level-onderzoek voor een interessante cijfermatige verdieping en laat zien waar de grootste behoeftes in de markt liggen en waar duiding, kennis en inspiratie wenselijk zijn.



Continu zoeken naar de juiste balans

Wat het onderzoek vooral duidelijk maakt, is dat het merendeel van de ondervraagden zoekende is naar een balans tussen korte en lange termijn, data en creatie, innovatie en bewijsvoering. Deze ‘balancing act’ was nooit makkelijk, maar door de toegenomen data- en technologische toepassingen en de snelheid waarmee alles gebeurt, ervaren de professionals meer schuring dan ooit bij de grote uitdagingen waarvoor ze worden gesteld. De wil om te innoveren, om datagedreven, creatief en divers te zijn, is alom aanwezig, maar consistentie en langetermijnfocus zijn ook belangrijk. Het vinden van een balans hiertussen, en dat in tijden van corona, lijkt de grootste uitdaging te zijn, zowel binnen het vakgebied als binnen organisaties.



Ontwikkelingen en uitdagingen

Wat verder opvalt is dat 91 procent van de ondervraagden aangeeft nog niet volledig voorbereid te zijn op een wereld zonder cookies. Geeft 31 procent van de organisaties aan dat COVID-19 heeft gezorgd voor snellere en flexibelere besluitvorming. Verder bevestigt 49 procent van de ondervraagden moeite te hebben om een voldoende divers team samen te stellen. En vindt 58 procent van de C-level-professionals dat er binnen marketing te weinig aandacht is voor langetermijnstrategie.



Samen maken we het verschil

Wendy Pouw, directeur IAB Nederland: "We zien dat de markt zoekende is naar de juiste balans.Een zeer complex traject, waarin met name de snelheid waarmee ons vakgebied digitaliseert een belangrijke rol speelt. En dat brengt de nodige uitdagingen, maar vooral kansen, met zich mee. Het succesvol doorlopen van het digitaliseringstraject vraagt namelijk om een grote diversiteit aan mensen en disciplines. Het is een traject waarin de kracht, kennis en ervaring van verschillende experts wordt gebundeld en waarin de gouden combinatie van creatie-data-tech-media centraal staat. Dat is geen makkelijke taak, helemaal niet nu we door COVID-19 massaal vanuit huis werken, maar dit in samenwerking oppakken is wel de enige manier om daadwerkelijk het verschil te maken."