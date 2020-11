 Korting voor collectieve zorgverzekering gaat op de schop

65 procent van de Nederlanders is aangesloten bij een collectieve zorgverzekering - Minister van Ark van Medische Zorg heeft naar aanleiding van vragen door de Tweede Kamer aangegeven dat de korting voor de collectieve zorgverzekering wat haar betreft per 1 januari 2023 zal verdwijnen. Marloes Achttienribbe van Vergelijkdezorgverzekeringen.nl legt uit hoe het allemaal zit.



"Bij de collectieve zorgverzekering maakt de werkgever gebruik van zijn machtspositie om een mooie formule te onderhandelen bij de verzekeraar. De verzekeraar kent dan een collectiviteitskorting toe en medewerkers kunnen daarop intekenen," geeft Achttienribbe aan. "Deze collectiviteitskorting is natuurlijk sterk afhankelijk van hoe goed de werkgever kan onderhandelen. Een werkgever met meer medewerkers kan vaak een grotere korting afdwingen. Voor een groot bedrijf werken, levert een hogere korting op," gaat ze verder.

Volgens Achttienribbe zijn de verschillen anderzijds ook niet zo heel groot: "Vroeger scheelde het soms twee procent, maar sinds de collectiviteitskorting op vijf procent werd begrensd, is er vrijwel geen verschil meer. Dit geldt natuurlijk enkel voor de basisdekking. Bovendien zijn er wel een aantal verzekeraars waarbij het mogelijk is om een aangepast pakket samen te stellen dat beter past bij de arbeid in het bedrijf. Door te spelen met zo'n aanvullende zaken wordt de collectieve zorgverzekering er natuurlijk alleen maar interessanter op."



Werkgevers nemen er de extra werklast graag bij

Volgens Achttienribbe zijn er wel een aantal minpuntjes, maar vallen ze eenvoudig te relativeren: "Zo moet de werkgever natuurlijk veel regelen. Het gaat dan niet alleen om het aanvragen van offertes bij talloze verzekeraars, maar ook om het opvolgen van vragen van medewerkers. Het een en ander keert bovendien ook jaarlijks terug want bij flinke prijswijzigingen is er het risico dat werknemers niet langer tevreden zijn over de collectieve zorgverzekering. Dit alles brengt natuurlijk extra kosten met zich mee."

"Toch valt dat nadeel ook te relativeren," gaat ze verder, "want onderzoek van CZ heeft aangetoond dat elke euro die een werkgever in de gezondheid van zijn personeel investeert, hem 70 procent rendement oplevert. Dat komt door een lager ziekteverzuim, minder ongevallen en minder verloop. En de werknemer bespaart natuurlijk door de lagere premie."



Afschaffing van collectiviteitskorting

"Het probleem met de collectieve zorgverzekeringen is dat iemand uiteindelijk de factuur moet betalen. De collectiviteitskorting die de verzekeraar toekent, wordt eigenlijk betaald uit de portemonnee van anderen. Die anderen hebben dan geen werkgever die een collectieve zorgverzekering aanbiedt en daar worden ze dan voor gestraft. Dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk," geeft Achttienribbe kritisch mee.

"Bovendien zijn zo'n 65 procent van de Nederlanders aangesloten via een collectieve zorgverzekering. Dan is het natuurlijk niet realistisch dat het ook echt om een korting gaat. Ook de praktijk wijst uit dat er wel vaker een sigaar uit eigen doos wordt gepresenteerd, waarbij de prijs eerst wordt opgedreven om dan een mooie korting te kunnen weergeven. Ten slotte maakt een collectieve zorgverzekering het vergelijken vaak moeilijker, terwijl al vaker is gebleken dat een collectieve zorgverzekering niet voor iedereen interessanter is," legt Achttienribbe tot slot uit.